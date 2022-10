Steinchenwelt In der Solothurner Rythalle tauchten Tausende ein in eine fantasievolle Legowelt Ob Hogwarts, antike Tempel, eine holländische Strasse oder eine Eisbärenfamilie – der Fantasie der Aussteller an der grössten Legomesse der Schweiz in Solothurn waren keine Grenzen gesetzt. Das zahlreiche Publikum zeigte sich begeistert. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Steinchenwelt: Eine Ausstellung rund um Lego in der Rythalle Solothurn, hier eine belebte Strasse mit Glacé-Stand Carole Lauener

Wie viele Tiere schmücken das Ischtar-Tor? Welche bekannte Figur wird in der Stadt gesucht? Und wie lang sind die Monorail-Schienen auf der Monorail-Anlage? Die Antworten auf diese Fragen gibt es an der Legoausstellung «Steinchenwelt» in der Rythalle in Solothurn.

Der Wettbewerb fand Anklang bei Kindern

Vor dem Ischtar-Tor stehen bereits einige Kinder und zählen fleissig die darauf abgebildeten Tiere. Finden sie die richtige Anzahl heraus und beantworten die restlichen Fragen, können sie danach am Wettbewerb teilnehmen. Jung und Alt bestaunen am Wochenende die riesige Lego-Eisbärenfamilie, das Modell von Hogwarts oder den Nachbau des Herod Tempels in Jerusalem.

Steinchenwelt: Eine Ausstellung rund um Lego in der Rythalle Solothurn. Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener

«Lego zieht grundsätzlich», sagt Andreas Kunz, der Präsident des Schweizer Legovereins SwissLUG. Am Samstag hätten ungefähr 3200 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung besucht. Bis Ende des Events – am Sonntagabend – rechne er mit einem neuen Rekord, so eine erste Bilanz von Kunz.

Solothurner Wahrzeichen schafft es in die Rythalle

Der St. Ursen Turm in Legoversion schafft es zwar nicht ganz, weit über das Land zu gucken – begeistert die Solothurner Besucherinnen und Besucher aber trotzdem. Für jene, die die Kathedrale selbst gerne in der Stube aufstellen möchten, aber weder genug Zeit noch Steinchen dafür haben, gibt es eine Miniversion aus Lego – extra entworfen für die diesjährige Ausstellung.

Tele M1

Etwas weiter hinten entdeckt man inmitten einer grünen Wiesenlandschaft eine Legoziegenherde. Worüber die gewöhnlichen Besucherblicke hinwegschweifen, bleibt das Adlerauge des Sammlers hängen: Bis jetzt gab es nur etwa zwei Lego Originalbausätze mit Ziegen, was deren Sammlerwert in die Höhe getrieben habe, erläutert Andreas Kunz. Sie hätten dies mal ausgerechnet: Für den Preis von zwei lebendigen Ziegen, kriege man ungefähr eine Legoziege.

Lieber Eigenkreationen bauen statt sammeln

Die meisten Legofans konzentrieren sich aber aufs Bauen statt aufs Sammeln: Yannick und Marc aus Burgdorf respektive Solothurn bauen in ihrer Freizeit selbst gerne und lassen sich auf der Ausstellung von den Eigenkreationen der Aussteller inspirieren. Yannik konstruiere zuhause gerade einen Zeppelin. Dafür entwerfe er zuerst ein virtuelles Modell auf dem Laptop, damit er danach genau die passenden Teile bestellen kann.

Solche Modelle, die den Köpfen von Legobegeisterten entspringen, heissen MOC-Modelle, erklärt Aussteller Sven aus Rickenbach. MOC steht für «My own Creation», zu Deutsch: Eigenkreation. 25 Leute haben aus ihren Modellen eine Lego-Modelleisenbahn mitsamt Landschaft zusammengesetzt. «Wir entwerfen gerne selbst», meint Sven schmunzelnd. Sein Beitrag ist ein Bahnhof, auf dessen Bahnsteig zwischen 800 und 900 Legomännchen auf den nächsten Zug warten.

Für die Kleinsten gibt es einen Lego-Sandkasten

Auch die kleinsten Besucherinnen und Besucher kommen nicht zu kurz und werden kreativ: im hinteren Teil der Rythalle ist eine Art Legosandkasten aufgebaut, wo vielleicht einige zukünftige Modellbauerinnen und Modellbauer konzentriert in Legosteinchen herumwühlen und diese neu zusammensetzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen