Das wird an der Lego-Ausstellung in Solothurn zu sehen sein

Steinchenwelt Die grösste Lego-Ausstellung der Schweiz kommt nach Solothurn: Für Patrick von Felten ist es ein Heimspiel Patrick und Ramona von Felten kreieren gigantische Werke aus Lego. Am Wochenende vom 15. und 16. Oktober werden ihre Objekte in der Rythalle zu sehen sein. Patrick von Felten erklärt, was ihn an Lego so sehr fasziniert. Judith Frei Jetzt kommentieren 10.10.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick von Felten hilft an der Lego-Ausstellung mit und zeigt seine Sammlung. Bild: José R. Martinez

Der Hobby-Raum von Patrick und Ramona von Felten sieht aus wie das Paradies eines jeden Kindes. Eine Lego-Landschaft nach der anderen, Lego-Autos, auf einem Regal sieht man den Kwik-E-Markt der Zeichentrickfernsehserie «Die Simpsons».

Dabei ist alles sorgfältig arrangiert, man läuft nicht Gefahr, auf ein auf dem Boden liegenden Teilchen zu stehen. In verschiedenen Boxen sind unterschiedliche Bauklötze gelagert. Von Felten bezeichnet diesen Raum entsprechend als Lego-Raum.

Das eindrücklichste Stück der Sammlung steht mitten im Raum: die Berner Postfinance-Arena. Auf der «Eisfläche» spielen Hockeyspieler einen Match. Dabei werden sie von rund 3500 Lego-Figuren aller Couleur angefeuert.

Auch die Aussenfassade der Arena ist beleuchtet. Bild: José R. Martinez

Die Arena besteht aus mehreren tausend Lego-Steinen. Auch im Dunkeln macht sie eine Gattung. Scheinwerfer sind auf das Eisfeld gerichtet, und wie bei der echten Arena ist die Fassade beleuchtet.

Man wagt es kaum, etwas anzufassen. Von Felten ermuntert aber dazu, näherzutreten. «Das ist das Schöne an Lego. Es kann nichts kaputtgehen», sagt er verschmitzt. Am Tag des Besuchs ist er direkt nach der Arbeit nach Hause gefahren, um seine Sammlung zu zeigen. Seine Frau arbeitet in der Pflege und wird erst spät in der Nacht zu Hause sein, auch sie ist Lego-Fan.

Sie haben beide schon viele Konstruktionen gebaut und die Lego-Bausteine wieder auseinandergenommen, damit sie diese für ein neues Projekt einsetzen können. Das würden sie beim Eishockey-Stadion aber nicht tun. Von Felten betont:

«Das war wirklich eine Herzensangelegenheit.»

Denn in diesem Stadion hat sich das Ehepaar vor 18 Jahren kennen gelernt. «Obwohl sie aus Derendingen kommt und ich in Bellach aufgewachsen bin, haben wir uns in Bern zum ersten Mal getroffen», sagt von Felten. Auch heute wohnen sie noch in der Region Solothurn; ihren genauen Wohnort wollen sie in der Zeitung nicht verraten.

Ein Blick in das Lego-Zimmer. Video: Gülpinar Günes

Das Stadion haben sie dann auch gemeinsam gebaut. Dafür gab es keine Pläne, die haben sie selbst erarbeitet. «Wir sind von der Eisfläche ausgegangen und haben dann alles um diese Fläche berechnet», erklärt von Felten ihr Vorgehen. Dabei haben sie auch die in der Lego-Community gängigen Regeln beachtet: Man darf nichts mit Leim befestigen, die Lego-Teile dürfen nicht in der Form oder Farbe geändert werden.

Einige ihrer Werke können in der Rythalle bestaunt werden

Ramona und Patrick von Felten sind in der Schweizer Lego-Gemeinschaft aktiv. Ramona von Felten ist Kassiererin im Verein Swiss-LUG, Patrick ist Ambassador des Vereins. Swiss-LUG hat rund 250 Mitglieder und ist einer von 350 Vereinen, der vom dänischen Spielwarenhersteller Lego anerkannt ist.

Auch die Winterlandschaft wird man in der Rythalle sehen. José R. Martinez

Am Wochenende vom 15. und 16. Oktober führt der Verein in der Solothurner Rythalle die Ausstellung Steinchenwelten durch. Von Feltens sind mit dabei. Sie zeigen ihr Stadion und das Basel Tattoo. Denn sie sind nicht nur Eishockey-Fans, sondern auch begeistert von der Musikshow. Das Basel Tattoo ist schon reisebereit in Kartons verpackt.

«Steinchenwelt» in der Rythalle Solothurn Am 15. und 16. Oktober findet die grösste Lego-Ausstellung der Schweiz in der Solothurner Rythalle statt. Rund 70 Lego-Fans aus der Schweiz und Deutschland zeigen ihre Kreationen. 2009 hat der Schweizer Lego-Verein Swiss LUG die erste Lego-Ausstellung im Technorama in Winterthur durchgeführt. Bis 2019 sind die Ausstellungen stets in Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltungen durchgeführt worden. So fanden diese auch einmal in Grenchen im Rahmen der Grega statt oder in Basel an der Muba. Vor drei Jahren hat der Verein die Ausstellung zum ersten Mal als eigenständige Veranstaltung in Arbon durchgeführt. 2021 hat sie wieder im Thurgauer Ort stattgefunden. Die Idee sei aber, dass die Lego-Ausstellung durch die Schweiz tourt. «So können wir den Besuchern immer etwas Neues bieten», erklärt Andreas Kunz, Präsident von Swiss LUG. Und die Vereinsmitglieder in den verschiedenen Regionen haben so auch Zeit, stets Neues zu kreieren. Der Standort in Solothurn sei wegen des grossen Einzugsgebietes besonders attraktiv. Es kämen auch viele Vereinsmitglieder aus dieser Region. Die Ausstellung öffnet am Samstag, 15. Oktober, um 10 Uhr und schliesst um 18 Uhr. Am Sonntag schliesst sie eine Stunde früher. Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Franken, für Kinder 6 Franken.

Patrick von Felten freut sich auf die Ausstellung in seiner Region. «So haben wir mal einen kurzen Nachhauseweg», sagt er. Bislang mussten die beiden für diese Ausstellungen immer reisen. Diesen Herbst haben sie sogar 1000 Kilometer bis nach Skærbæk in Dänemark auf sich genommen. Dort fand ein Lego-Fan-Wochenende statt.

Einblick in den Lego-Raum. Bild: José R. Martinez

Schon seit der Kindheit begeistert

Und woher kommt diese Faszination für diese Spielware? Patrick von Felten hat schon mit seinem Bruder als Kind mit dem dänischen Produkt gespielt. Dann hat ihn für lange Zeit Lego nicht mehr interessiert. Erst nachdem er seine Frau kennen gelernt hat, hat es ihm wieder den Ärmel reingenommen. Die Eheleute haben schnell bemerkt, dass sie die gleichen Interessen haben.

Einblick in den Lego-Raum. Bild: José R. Martinez

Und seither hat sich ihre Sammlung stets vergrössert. Neben eigenen Kreationen bauen sie auch nach Plan. «Das ist gut, um den Kopf zu lüften», sagt von Felten. Und dann haben sie eben die gemeinsamen Projekte: So wollen sie in Zukunft zusammen ein Kreuzfahrtschiff bauen; das Gleiche, auf dem sie schon ihre Ferien verbracht haben.

«Es ist ein nachhaltiges Hobby», sagt von Felten begeistert. «Ich könnte immer noch die Spielklötze meiner Eltern verwenden, wenn diese auch schon mit Lego gespielt hätten.» Denn die Form hat sich seit der Erfindung Ende der 1950er-Jahre nicht verändert. Es seien zwar neue Teile dazugekommen, die alten bleiben aber mit allen kompatibel.

Einblick in den Lego-Raum. Bild: José R. Martinez

Auch von der Firma selbst ist von Felten beeindruckt. Heute ist Lego der grösste Spielwarenhersteller auf der Welt, 2020 hatte das Unternehmen einen Umsatz von rund 5,9 Milliarden Euro ausgewiesen. Das Geld interessiert von Felten im Zusammenhang mit Lego aber nicht.

Einige Liebhaberstücke, die er bei sich im Keller hat, könnte von Felten teuer verkaufen. Das kommt für ihn aber nicht in Frage, denn Lego ist ein unbeschwertes Hobby für ihn. Gegründet wurde das Unternehmen übrigens von Ole Kirk Christiansen, der ursprünglich Schreiner war – wie Patrick von Felten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen