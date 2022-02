Stefanie Ingold Die Solothurner Stadtpräsidentin nach 100 Tagen im Amt: «Man kann nicht alles auf den Kopf stellen» Seit rund hundert Tagen ist Stefanie Ingold (SP) Stadtpräsidentin. Sie erklärt, welche Geschäfte sie während ihrer Legislatur eng begleiten will und was sie im Gemeinderat alles verändern will. Judith Frei Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Stefanie Ingold beim Gespräch in ihrem neuen Büro. Sie ist seit Anfang November 2021 Stadtpräsidentin. Corinne Glanzmann

In Ihrem Büro sticht sofort ins Auge: Statt Papierstapel gibt es jetzt einen Computer. Was haben Sie noch verändert?

Stefanie Ingold: (lacht) Das Mobiliar war 30-jährig, das haben wir alles ausgetauscht. Pandemiebedingt gibt es da noch Lieferungsverzögerung. Und die Kunst fehlt. Bald kann ich im Kunstmuseum ein Bild für das Büro aussuchen. Ich möchte gerne ein Bekenntnis machen und Kunst einer jungen Solothurnerin bei mir im Büro ausstellen. Ich habe schon kleinere Bilder von Noé Herzog im Büro. Er war ein Schüler bei uns, der jetzt in der Kunstszene langsam Fuss fassen kann.

Sie sind inzwischen seit drei Monaten Stadtpräsidentin. Haben Sie sich das Amt so vorgestellt?

Ich wusste, dass die Themenvielfalt gross sein wird, das hat mich also nicht überrascht. Die Arbeitsweise ist mir nicht fremd: Es kommen viele verschiedene Themen auf den Tisch, die bearbeitet werden müssen. Im Vergleich zu meinem früheren Job als Gesamtschulleiterin sind die Aufgaben nun strategischer. Die zeitliche Belastung ist zwar sehr gross, aber es ist berechenbarer. In der Schule – insbesondere jetzt während der Coronazeit – ist man am Morgen gekommen und hat zuerst Probleme gelöst. Dabei ging es vor allem darum, Stellvertretungen für die Ausfälle zu organisieren.

Gibt es etwas, das Sie in Ihrer neuen Stelle vermissen?

(Überlegt) Wenn man in ein Schulhaus hereingeht, dann gibt es dort eine Lebendigkeit mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist im Vergleich zur Verwaltung ein wenig anders. Das ist der Teil, den ich vermisse. Als Schulleiterin habe ich immer den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern gesucht und zum Beispiel den Schülerrat geleitet.

Wie waren die ersten drei Monate im Amt geprägt?

Ich habe mit vielen Leuten wie den Verantwortlichen vom Stadtorchester, der Literaturtage, Fasnacht, Naturnahe Vereine und Gewerbe Gespräche geführt. Bis jetzt waren es über 30 Begegnungen. In Zukunft möchte ich regelmässig einen Solothurner Betrieb besuchen, bis jetzt war ich bei der Ypsomed und der Glutz AG. Das Kennenlernen ist mir wichtig. In Zukunft möchte ich mit Quartieranlässen in Kontakt kommen mit der Bevölkerung.

Was erhoffen Sie sich davon?

Wenn man den persönlichen Kontakt geschaffen hat, dann ist ein Boden gelegt. Es ist Vertrauen geschafft und die Wege werden kürzer. Ich verstehe auch bei meinem Gegenüber besser, wo die Schwierigkeiten liegen und weiss, wo die Stadt unterstützen kann.

Es scheint, Sie sind im Aufräummodus: Der letzte Gemeinderat hat gerade zwei Vorstösse besprochen, die schon lange Thema sind. Täuscht der Eindruck?

Die Sachen wären auch gekommen, würde Kurt Fluri noch hier sitzen. Das waren Geschäfte, die angestanden sind, und wir hatten die Zeit dazu. Das ist Anfang Legislatur immer so. Man schaut, wo man steht. Es geht um ein Priorisieren. Der nächste grosse Prozess fängt dann wieder bei der Finanzplanung an.

Der Gemeinderat hat zuletzt beschlossen, dass der Klosterplatz parkplatzfrei wird: Kann man sagen, Sie haben ein erstes Wahlkampfversprechen eingelöst?

(lacht) Das kann man so sagen. Die Motion wurde schon vor einem Jahr eingereicht, meine Position in dieser Frage war immer klar. Aber schlussendlich hat der Gemeinderat entschieden, dieser Entscheid steht nicht in meiner Macht. Hier sieht man, dass sich die politischen Verhältnisse seit 2013 verändert haben. Es gibt noch ein grosses «Aber»: Morgen wird der Parkplatz noch nicht geräumt sein. Es ist mir ein Anliegen, dass alle miteinbezogen werden. Bereits jetzt sind Reaktionen von den Anwohnenden gekommen. Einige freuen sich über den Entscheid, andere sind skeptisch.

Gibt es noch andere Themen, die liegengeblieben sind?

Mir ist die Energiestrategie 2050 sehr wichtig. Aus meiner Sicht ist es ein dringliches Thema, dass wir als Stadt die Vorgaben einhalten und auch ein Vorbild sind. Auch am Prozess der Digitalisierung will ich nahe dran sein: Es wurde soeben eine neue Stelle geschaffen, das wurde aber noch in der letzten Legislatur beschlossen. Diese Stelle ist direkt mir unterstellt. Solothurn ist im Vergleich zu anderen Gemeinden nicht das Schlusslicht, eine solche Verwaltungssoftware einzusetzen. Es ist aber Handlungsbedarf da und mein Ziel ist es, dass man mit zügigen Schritten vorangeht.

Die Stadtpräsidentin wird sich intensiv mit der Energiestrategie 2050 auseinandersetzen. Hanspeter Bärtschi

Welches Projekt beschäftigt Sie in der nahen Zukunft?

Ein altbekanntes Projekt: Die Ortsplanungsrevision bleibt ein zentrales Thema. Wir hoffen, dass diese spätestens 2024 mehrheitlich abgeschlossen ist.

Die finanzielle Lage der Stadt wird auch Thema bleiben. Während des Wahlkampfs sagten sie: «Wir haben jetzt diesen Steuerfuss und wir müssen jetzt damit kutschieren.» Halten Sie an diesem Statement fest?

Ja. Das Thema ist bekannt. Wir haben ein Vermögen, und Investitionen stehen an. Wir haben es in der Hand, zu steuern, was wir ausgeben. Wenn wir jetzt in den nächsten Jahren schauen, dann müssen wir das nicht in Frage stellen.

Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat wahr?

Ich verstehe mich als Scharnier zwischen Politik und Verwaltung. Ich habe mit den Fraktionen gesprochen, und die Zusammenarbeit wird positiv wahrgenommen. Die Verwaltungsleitenden geben Auskunft und sind ansprechbar. Diese Bereitschaft spüre ich auch von Seiten der Verwaltungsleitenden. Im Gemeinderat möchte ich eine konstruktive Gesprächskultur.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold bei ihrer ersten Gemeinderatssitzung. Hanspeter Bärtschi

Ist dies bislang nicht der Fall?

Ich will, dass die Diskussionen in einem geordneten Rahmen verlaufen und die Sitzungen effizienter werden. So sind die Wortmeldungen teilweise zu lange. Wir hatten bis jetzt drei Sitzungen und schon kontroverse Themen besprochen. Die Gesprächskultur ist grundsätzlich gut. Mich stören aber die persönlichen Angriffe unter den Gemeinderatsmitgliedern, die braucht es nicht. Ob das tatsächlich zur Politik gehört, da mache ich ein Fragezeichen.

Einzelne Gemeinderatsmitglieder scheuen sich auch nicht vor harten Worten gegenüber der Verwaltung. Gehört das dazu oder finden Sie das unnötig?

Klar, wenn der Gemeinderat findet, er bekommt nicht die Antworten, die er braucht, dann wehrt er sich. Aber die Fragen müssen vorher gestellt werden. Es darf nicht zum Standard werden, dass man scharf schiesst.

Der langjährige Stadtschreiber Boll geht Ende August in Pension. Bereitet Ihnen das Bauchschmerzen?

Ich hätte nichts dagegen, wenn er noch zwei, drei Jahre jünger wäre (lacht). Wir haben ja gewusst, dass das kommt. Die Organisation seiner Nachfolge gehörte zu den Dingen, die ich als Erstes machen musste. Jetzt sind wir im Bewerbungsverfahren und hoffen, dass wir Ende Februar die Nachfolge geklärt haben werden. Es ist zum Schluss eine politische Wahl. Übrigens: Hansjörg Boll ist nicht der Einzige, der geht. In den nächsten zwei bis drei Jahren werden weitere drei Verwaltungsleitende pensioniert.

An der Eröffnung des 2. Digitaltag Solothurn ist Stadtschreiber Hansjörg Boll mit der Stadtpräsidentin (Vordergrund) anwesend. Tom Ulrich

Kommt es dabei zu grösseren Umstrukturierungen in der Verwaltung?

Es ist bei jedem Betrieb so, dass man sich von Zeit zu Zeit die Strukturen anschaut. Das ist die Chance, wenn jemand Neues kommt, dann schaut man das von aussen an. Man kann aber nicht kommen und alles auf den Kopf stellen. Wir machen jetzt eine Auslegeordnung. Die Veränderung wird aber nicht nächstes Jahr schon passieren. Die Verwaltung funktioniert, die Leute sind sehr engagiert.

So eine Umstrukturierung ist allerdings nicht gratis. Muss das sein?

Es ist ein Dilemma. Die Anforderungen an die Verwaltung wachsen stets und werden komplexer. Es sind schon zwei neue Stellen geschaffen worden. Die Stelle für Gesellschaftsfragen, das war ein politischer Auftrag und die IKT-Stelle auch. Und auf der anderen Seite muss die Verwaltung schlanker gemacht werden. Das ist ein Widerspruch. Was ich ganz klar sagen kann: Die Verwaltungsleitenden sind alle sehr stark belastet, das sind intensive Posten. Dieses System hat auch seine Grenzen.

Könnte man da nicht in Zukunft Co-Leitungsstellen einführen?

Solche Fragen kann man sich stellen. Dabei kommt immer die Frage auf, ob Führungsaufgaben teilbar sind. Ich sage klar ja. Zuletzt ist dies eine gesellschaftliche Frage. Vor 30 Jahren habe ich das als Lehrerin gesehen. Damals sagte man noch, dass man eine Lehrerstelle nicht teilen kann. Solche neuen Modelle sind auch von der jüngeren Generation gefordert. Der Fachkräftemangel macht nirgends halt, da müssen wir handeln.

Blicken wir noch kurz in die Zukunft: Was wollen Sie bis am Ende Ihrer ersten Legislatur erreicht haben?

Ich hoffe, dass die Ortsplanungsrevision dann schon lange zu einem guten Abschluss gekommen ist und man neue Bauprojekte aufgleisen konnte. Auch bei der Digitalisierung sollten wir bis dahin einen Schritt weiter sein. Und natürlich, dass wir in Bezug auf die Finanzen zuversichtlich sind. Ganz wichtig für mich ist, dass die Solothurnerinnen und Solothurner Vertrauen in die Verwaltung und Politik haben. Das nehme ich schon jetzt so wahr. Mir kommt eine sehr positive Stimmung entgegen. Ich hoffe, ich kann das festigen.

