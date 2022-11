Besuch im 23. Kunstsupermarkt Solothurn

Start der 23. Ausgabe Hier hängen die «Einkaufswägeli» an der Decke: Besuch im Kunstsupermarkt in Solothurn Über 7000 Bilder von über 100 Künstlerinnen und Künstler: Der Kunstsupermarkt bietet grosse Auswahl und auch viel Qualität. Dies ist dem Betreiber besonders wichtig. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Besucher schmökert im Kunstsupermarkt. Ob er fündig wird? Hanspeter Bärtschi

Woran erkennt man einen Supermarkt? Sicherlich an den «Einkaufswägeli». Solche hat es auch im Kunstsupermarkt in Solothurn, der am Freitag im Rothus wieder seine Türen öffnete. Nur werden diese hier nicht von Kundinnen und Kunden durch den Laden geschoben, sondern die «Einkaufswägeli» hängen an der Decke. Ein Anblick, der sofort klarmacht: Das hier ist kein normaler Supermarkt. Einige Aspekte hat es trotzdem von einem solchen.

Es wird Ware verkauft. Im Falle des Kunstsupermarkts sind es Kunstwerke. Diese findet man zwar auch an den Wänden wie in einer Galerie, jedoch vorwiegend in den 93 Kisten, verteilt im Raum. Jede Kiste ist einer Künstlerin oder einem Künstler gewidmet. Auffällig ist auch die Preispolitik. Die Bilder kosten 599, 399, 199 oder 99 Franken.

Kein Ramsch und keine Massenware

Die Werke dürfen höchsten fünf Jahre alt sein. Denn: Qualität ist dem Chef des Kunstsupermarkts, Peter Lukas Meier, wichtig. «Wir verkaufen keine Ramschware», sagt er, auf dessen Namensschild Ausstellungsmacher und nicht etwa Filialleiter steht. Es sind also nicht Werke, welche die Kunstschaffenden nicht auf anderem Weg verkaufen konnten. Auch ist es keine Massenware, wie Meier festhält. Jedes Bild ist ein Unikat.

Jedes Bild ist ein Unikat. Hanspeter Bärtschi

Dieses Jahr sind es über 7000 Werke, die zum Verkauf stehen. Nicht alle davon findet man im Verkaufsraum – dafür reicht der Platz nicht aus. So müssen die «Regale» – wie in einem Supermarkt – am Abend wieder aufgefüllt werden. Nicht am Tag: «Sonst wird auch dieses von den Kundinnen und Kunden durchsucht», sagt Meier.

Auch im Kunstsupermarkt wird Ware nachbestellt, wenn die Nachfrage besonders gross ist. Also dann, wenn die Bilder eines Künstlers weggehen wie warme Weggli. In diesen Fällen werden die Künstler im Dezember angefragt, ob sie noch Werke nachliefern können.

Die diesjährige ist die 23. Ausgabe des Kunstsupermarkts in Solothurn. Zu den Dauerrennern gehören Werke von Sigrid Palmer. Sie ist die einzige Künstlerin, die von Anfang an dabei ist. Denn das Kunstsupermarkt-Team ist darauf bedacht, dass jedes Jahr wieder neue Künstlerinnen und Künstler dazukommen, damit es jedes Jahr wieder Neues zu entdecken gibt. Heuer sind es 32 Kunstschaffende, die im Vorjahr mit keinen Bildern vertreten waren.

Der Künstler aus Zäziwil

Die Künstlerinnen und Künstler kommen auch immer wieder selber vor Ort. Am Montag, wenige Minuten nach der Eröffnung, stöbert etwa Markus Friedli durch die Ausstellung. Die Werke des Künstlers aus Zäziwil im Emmental findet man erst seit wenigen Jahren im Kunstsupermarkt. Teils auch mit der Stadt Solothurn als Sujet.

Friedli mag das Konzept. Anders als wenn er in einer Galerie ausstelle, sei er im Kunstsupermarkt viel anonymer, berichtet er. Damit meint er, dass nicht vor allem viele Freunde und Bekannte vorbeikommen. «Wer hier ein Werk von mir kauft, der kauft es seinetwegen und nicht wegen mir.» Im vergangenen Jahr habe er 40 Bilder verkauft, erzählt er erfreut.

Künstler Markus Friedli aus Zäziwil. Hanspeter Bärtschi

Insgesamt gingen bei der letztjährigen Ausgabe 2500 Bilder über die Verkaufstheke. In einem Spitzenjahr sind es 3500. Doch die letzte Ausgabe war keine normale, die Coronapandemie war noch spürbarer als derzeit. So kamen etwa 60 bis 70 Prozent weniger Besucherinnen und Besucher in den Kunstsupermarkt. Viele von ihnen waren aber gute Käufer, erzählt Meier, der im Frühling eine Überraschung erlebte.

Peter Lukas Meier, Betreiber des Kunstsupermarkts. Hanspeter Bärtschi

Der Kunstsupermarkt erhielt den Anerkennungspreis der Stadt und Gewerbevereinigung. Für Meier ist klar, was dazu beigetragen hat: «Hier werden nicht nur Bilder, sondern auch die Stadt Solothurn verkauft.» Wenn etwa Besucherinnen und Besucher in den Kunstsupermarkt kommen, rate man ihnen immer, doch noch einen Spaziergang durch die Altstadt zu machen. «Ich habe schon von einigen Geschäften gehört, dass sie es spüren, wenn der Kunstsupermarkt ist.»

Hinweis

Der Kunstsupermarkt im Rothus in Solothurn dauert bis und mit 8. Januar.

