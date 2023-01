Stadt Solothurn in Zahlen: Alles bleibt beim Alten

Stagnation Die Stadt Solothurn will einfach nicht wachsen: Das zeigt die aktuelle Bevölkerungsstatistik Die Bevölkerungszahl in der Stadt Solothurn bleibt unverändert. Die Statistik bildet zudem das Weltgeschehen ab. Judith Frei Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Die Altstadt von Solothurn von der St.-Ursen-Kathedrale aus betrachtet. Oliver Menge

Die 17'000er-Marke ist geknackt. In Solothurn waren Ende 2022 17'304 Einwohnerinnen und Einwohner registriert. Das ist zwar ein wenig geschummelt, denn in dieser Zahl sind auch 84 Kurzaufenthalter – das sind Menschen, die weniger lang als zwölf Monate in der Stadt Solothurn wohnen –, 434 Wochenaufenthalter und 16 Grenzgängerinnen enthalten.

Wenn man aber die ständige Wohnbevölkerung betrachtet, dann erkennt man, dass es nicht vorwärtsgeht. Per Ende 2022 waren in der Stadt lediglich 16'770 Einwohnerinnen und Einwohner registriert. Das sind 27 Personen weniger als noch vor einem Jahr.

Die Bevölkerungszahl stagniert

2019 fehlten nur noch 89 Personen, um die 17'000er-Marke zu überschreiten. Heute ist man weiter von dieser Zahl entfernt. Schaut man weiter in die Vergangenheit zurück, sieht man, dass in den 1960er- und 1970er-Jahren über 18'000 Menschen in der Barockstadt gewohnt haben.

Dieser Wert wurde vor- und nachher nicht mehr erreicht. 1950 gab es 16'745 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Solothurn. Nach der bevölkerungsstarken Zeit fiel der Wert auf unter 16'000 Menschen. 2000 waren es 15'052.

Auch die Geburtenzahlen zeigen ein bekanntes Bild: 2021 sind 159 Kinder auf die Welt gekommen, vergangenes Jahr ebenso. Davon sind 38 ausländische Staatsangehörige.

Doch vergangenes Jahr gab es mehr Todesfälle: 171 Menschen sind 2022 gestorben. 2021 waren es 145.

Ein neuer Aufenthaltsstatus wird in der Statistik sichtbar

Ein Blick auf die «Aufenthaltsarten» zeigt eine Veränderung: Neu gibt es in Solothurn 126 Schutzbedürftige. Das sind diejenigen Personen, die seit März 2022 aus der Ukraine geflüchtet sind. 2021 waren nur 18 Ukrainerinnen und Ukrainer in Solothurn registriert, Ende 2022 waren es 144.

Total leben in der Stadt Solothurn 3721 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit; das sind rund 22 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung.

Verliebt, verlobt, verheiratet

Die Verhältnisse beim Zivilstand haben sich in den vergangenen Jahren auch nicht verändert – 50 Prozent aller Solothurnerinnen und Solothurner sind ledig. Ein Drittel ist verheiratet, 10 Prozent sind geschieden und 5 Prozent verwitwet.

Eingetragene Partnerschaften sind in der Stadt selten: Nur gerade 0,3 Prozent sind diese Art von Vereinigung eingegangen.

Es gibt immer weniger Katholiken in der Stadt Solothurn

Auch in Glaubenssachen gibt es keine Überraschungen. Die römisch-katholische Kirche verliert weiterhin Mitglieder. 2021 waren 3518 Katholiken registriert, 2022 waren es noch 3382. Auch die Evangelisch-Reformierte Kirche verliert Gläubige: 115 Menschen sind im vergangenen Jahr ausgetreten, heute sind noch 2712 dabei.

Lediglich die christkatholische Kirche konnte zulegen: Heute sind 131 Menschen in dieser Kirche registriert. Das sind 4 Personen mehr als noch 2021.

Den Löwenanteil machen die Konfessionslosen und jene, die keiner staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften angehören, aus: 63 Prozent – also fast zwei Drittel aller Solothurnerinnen und Solothurner.

