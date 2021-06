Stadtpräsidiumswahlen Solothurn Stefanie Ingold und Markus Schüpbach beantworten je sechs Fragen In 12 Tagen wird gewählt und dann wird entschieden, wer der neue Kopf an der Spitze der Stadt ist. Wird es die Sozialdemokratin, Stefanie Ingold, oder der freisinnige Markus Schüpbach? Wir haben beiden sechs Fragen gestellt. Fabio Vonarburg und Judith Frei 01.06.2021, 05.00 Uhr

Stefanie Ingold, SP

Stefanie Ingold ist die Kandidatin für das Stadtpräsidium der SP Stadt Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Stefanie Ingold, zuerst zu ihrem Wahlslogan: «Eine Stadtpräsidentin für alle», weil...

Stefanie Ingold (SP): ...ich die Bevölkerung – dank meiner 30-jährigen Tätigkeit – in der Stadt Solothurn breit kenne. Ich weiss, wie diese Stadt tickt. Denn eine Schule ist auch immer ein Abbild der Gesellschaft.

Was macht eine Frau anders als ein Mann?

Eine Frau bringt einen anderen Blickwinkel rein. Wir haben einen anderen Hintergrund, da wir anders sozialisiert worden sind. Nach 50 Jahren Stimmrecht ist es wichtig, dass die Frauen auch sichtbar sind. Es ist also an der Zeit, dass eine Frau an der Spitze der Stadt steht. Selbstverständlich ist schlussendlich nicht das Geschlecht ausschlaggebend, sondern die Kompetenz, und ich darf sicher sagen, dass ich diese mitbringe.

Warum sind 120 Jahre FDP genug?

Die Bevölkerung in der Stadt Solothurn hat sich gewandelt. Man sieht auch, dass es in den letzten 30 Jahren einen politischen Wandel gegeben hat. Wir haben immer eine FDP-Mehrheit im Gemeinderat gehabt. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Diese Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse sollte nun auch im Stadtpräsidium abgebildet werden.

Warum würde eine linke Regierung Solothurn gut tun?

Herausforderungen, die wir momentan haben sind im Bereich Verkehr und Energie. Unsere Politik hält den Finger auf diese Probleme. Wir sagen, dass wir das angehen müssen und zwar konsequent. Zudem achten wir auf eine umsichtige und vorausschauende Finanzpolitik.

Kurt Fluri wurde vor 28 Jahren erstmals als Stadtpräsident gewählt. Planen Sie so lange im Amt zu bleiben?

Da muss ich gleich mal rechnen, wie alt ich dann bin (lacht). Nein, es ist nicht meine Absicht, dass ich fast drei Jahrzehnte im Amt bleibe. Nur schon von meinem Alter her, ist das unvorstellbar. Ihre Ansichten wirken teils deckungsgleich.

Könnten sie und Schüpbach nicht gute Co-Stadtpräsidenten werden?

Das ist wirklich eine spezielle Frage. Die SP klärte bereits vor 4 Jahren ab, ob dies möglich ist, das kantonale Recht lässt das jedoch nicht zu. Grundsätzlich kann ich mit vielen Menschen zusammenarbeiten, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.

Markus Schüpbach, FDP

Markus Schüpbach, Stadtpräsidiumskandidat der FDP Stadt Solothurn. Tom Ulrich

Markus Schüpbach, zuerst zu ihrem Wahlslogan: «Dä passt», weil …

Markus Schüpbach (FDP): ...ich genügend Führungserfahrung in verschiedenen staatsnahen Unternehmungen habe und ausserdem eine breit gefächerte praktische und akademische Ausbildung habe.

Ist ein Mann als Stadtpräsident zeitgemäss?

Ich finde nicht, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Wir bringen beide für den Posten Führungserfahrung mit. Wir bringen beide unterschiedliche Berufs- und Lebenserfahrungen mit. Wichtig ist, dass die Solothurnerinnen und Solothurner die Wahl haben.

Warum braucht es die FDP weitere 120 Jahre im Stadtpräsidium?

Ob es die FDP nochmals 120 Jahre im Stadtpräsidium braucht, lasse ich mal offen. Sicher ist, dass Solothurn mit der langjährigen FDP-Führung gut gefahren ist und attraktive Rahmenbedingungen für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch das Gewerbe und die Kultur geschaffen hat.

Wieso fürchten sie sich vor einer linken Stadtführung?

Ich fürchte mich nicht vor einer linken Stadtpräsidentin. Dass die SP andere Prioritäten und Wahrnehmungen in Bezug auf die Führung der Stadt hat, ist offensichtlich und würde aus meiner Sicht zu einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Gewerbe führen.

Seit drei Jahrzehnten heisst der Stadtpräsident Kurt Fluri: Bleiben Sie bis 2049?

(lacht) Nein, ich muss ja nicht alles machen, was Kurt gemacht hat. Ich bin ja nicht eine Kopie von ihm. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, das würde ja schon rein vom Alter nicht gehen. Aber ich finde, man muss schon mindestens für zwei Legislaturen im Amt bleiben: vier Jahre zum Aufgleisen und dann nochmals vier Jahre zum Umsetzen.

Ihre Ansichten wirken teils deckungsgleich. Könnten Sie und Ingold nicht gute Co-Stadtpräsidenten werden?

Mit der neuen Gemeindeordnung sieht man schon vor, dass die Gemeinderäte mehr verpflichtet werden. Die Kommissionspräsidien werden inskünftig ein stärkeres Gegengewicht zum Stadtpräsidium bilden und eng mit diesem zusammenarbeiten. Eine breitere Abstützung ist also auch ohne Co-Präsidium gewährleistet.