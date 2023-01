Solothurns Gemeinderat will mehr Schulsozialarbeiter

Stadtpolitik Der Solothurner Gemeinderat will mehr Stellenprozente für die Schulsozialarbeit: Der Leistungsvertrag wird ausgeschrieben Erst kürzlich wurde klar: Die Stadt Solothurn muss den Leistungsvertrag mit der Perspektive Region Solothurn-Grenchen neu ausschreiben. Der Gemeinderat diskutierte über einen Antrag der sozialen Dienste. Judith Frei Jetzt kommentieren 18.01.2023, 18.31 Uhr

Perspektive und Sozialarbeit. Felix Schönberg

Die Lehrerschaft braucht Unterstützung, um negative Entwicklungen bei Schülerinnen und Schülern zu erkennen. Dafür ist die Schulsozialarbeit da. In Solothurn gibt es einen Leistungsvertrag mit der Perspektive Region Solothurn-Grenchen, die sich darum kümmert. Vergangenen Sommer hat die Perspektive beantragt, den Tarif von rund 143'000 Franken auf 150'000 Franken zu erhöhen.

In diesem Zusammenhang bemerkte die FDP-Fraktion, dass der Leistungsvertrag mit der Perspektive 2005 freihändig vergeben worden war. Heute müsse dieser Auftrag durch eine öffentliche Ausschreibung vergeben werden, hiess es.

Nachdem die entsprechenden rechtlichen Abklärungen gemacht wurden, war klar, dass tatsächlich zuerst ein Submissionsverfahren durchgeführt werden muss. Der Vertrag mit der Perspektive wurde gekündigt. Bevor das Verfahren eingeleitet werden kann, haben die sozialen Dienste der Stadt Solothurn geprüft, was genau der Bedarf bei den Schulen ist.

Heute ist die Schulsozialarbeit mit 100 Stellenprozenten abgedeckt. Im Vergleich mit anderen Regionen hatte sich nun gezeigt, dass sich angesichts der rund 1400 Solothurner Schülerinnen und Schüler ein Bedarf von 150 Stellenprozenten ergibt.

Die sozialen Dienste beantragten daher beim Gemeinderat die entsprechende Erhöhung der Stellenprozente; der Auftrag soll durch ein Submissionsverfahren vergeben werden.

Sind die Stellenprozente nicht zu knapp bemessen?

Der Gemeinderat war sich einig: Die Schulsozialarbeit sei wichtig und auf längere Sicht rentiere sich das auch finanziell, da man Problemfälle früh erkennen könne. Eine teure Fremdplatzierung könne so beispielsweise verhindert werden. Übrigens: In der Stadt gibt es heute 12 fremdplatzierte Kinder, das liege unter dem kantonalen Schnitt. Der Bedarf an Sozialarbeit nehme mit der Zeit stets zu. «Ich frage mich, ob 150 Prozent ausreichend sind», äusserte Angela Petiti (SP) ihre Zweifel.

Angela Petiti. Zvg / Solothurner Zeitung

Patrik Käppeli (SVP) fragte, ob es nicht günstiger sei, eine Lösung innerhalb der Schulen zu finden. Domenica Senti, Leiterin soziale Dienste, bestätigte, dass das geprüft wurde: Mit neu geschaffenen Stellenprozenten sei es aber nicht gemacht; es brauche noch das Know-how und man müsse ins Team eingebettet sein.

Die FDP betrachtet das Projekt mit Argusaugen

Die FDP-Fraktion schaute genauer hin. «Hat die Verwaltung damals einen Fehler gemacht bei der Ausschreibung?», fragte Christian Herzog. Senti gab zu, dass man im Sommer 2022 nicht gründlich genug abgeklärt habe, wie die rechtliche Situation aussieht. Seit 2005 hätten sich die rechtlichen Grundlagen geändert. Damals sei aber alles korrekt abgelaufen.

Jörg Aebischer. Hansjörg Sahli

Jörg Aebischer beantragte, dass man nicht 150 Stellenprozente ausschreibt, sondern eine Bandbreite zwischen 100 und 150 Stellenprozenten. Davon wollte der Gemeinderat nichts wissen; nur 8 Gemeinderäte waren dafür. Zum Schluss wurde der Antrag der Verwaltung mit 28 zu einer Gegenstimme (bei einer Enthaltung) angenommen. Das Submissionsverfahren wird nun gestartet, ab Januar 2024 soll die Schulsozialarbeit verstärkt arbeiten.

Neue Posten: Das war im Gemeinderat auch noch Thema

Die Pensionierung des langjährigen Stadtschreibers Hansjörg Boll hallt bis jetzt im Gemeinderat nach. Es müssen für verschiedene Gremien, in denen er als Stadtvertreter Einsitz genommen hatte, Nachfolgelösungen gefunden werden. Wie beispielsweise beim Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU).

Ebenso bei der Regionalflughafen Grenchen AG. Seit den Budgetkürzungen ist die Stadt Solothurn lediglich noch Minderheitsaktionärin. Es war fraglich, ob eine Stadtvertretung im Verwaltungsrat da noch nötig ist. In Grenchen war man sich ebenso wie im Gemeinderat einig: Ja, eine Vertretung ist noch sinnvoll. Interessenten für den Job gibt es schon.

Obwohl das nicht traktandiert war, hat der Gemeinderat bei der Rythalle AG den neuen Stadtschreiber Urs Unterlerchner als Nachfolger von Hansjörg Boll gewählt. Als ehemaliger HESO-Präsident war Unterlerchner zuerst zurückhaltend, sich für diesen Posten aufstellen zu lassen. Die Rythalle AG und auch der Gemeinderat fanden aber, dass er der ideale Kandidat sei. Kurzerhand hat der Gemeinderat ihn einstimmig zum Verwaltungsratsmitglied gewählt. «So schnell kommt man zu einem Job», kommentierte Stadtpräsidentin Stefanie Ingold lachend.

