Was bringt ein Casino der Stadt Solothurn? Ein Vergleich mit der Stadt Baden

Direkte Wertschöpfung von 85 Millionen Franken

Die direkte Wertschöpfung macht den Löwenanteil aus. Davon sind 46,7 Millionen Franken Spielbankabgaben. Die fliesst im Fall des Grand Casinos zu 100 Prozent in die AHV. Die Spielbankabgabe wird auf dem Bruttospielertrag berechnet. Das ist die Differenz zwischen Spieleinsätze und Spielgewinn. Dieser Betrag schwankt in Baden zwischen 60 Millionen und 113 Millionen. Die Lohnsumme von 22 Millionen Franken bezahlt das Badener Casino an über 400 Mitarbeitende. Zudem werden noch 3,4 Millionen Franken jährlicher Investitionen dazugerechnet, damit sind beispielsweise bauliche Massnahmen im Kursaal selbst gemeint.

Indirekte Wertschöpfung von 15 Millionen Franken

Von den 15 Millionen Franken stammen 7,3 Millionen aus Vorleistungen, die Lieferanten aus der Region Baden für das Casino erbringen. 5,2 Millionen Franken kommen aus der übrigen Schweiz. Die Studie errechnet 2,5 Millionen Franken, die nicht direkt vom Casino vergeben werden. Damit sind beispielsweise Hotelübernachtungen und Restaurantbesuche gemeint von den 300'000 bis 350'000 Besuchenden, die das Casino durchschnittlich im Jahr verzeichnet. (jfr)