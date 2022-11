Westbahnhof Solothurn: Mitwirkung ist gestartet

Stadtentwicklung Und wieder müssen Bäume weichen: Nun startet die Mitwirkung für den neuen Solothurner Westbahnhof Die zwei geplanten Gebäude und die neue Begegnungszone beim Westbahnhof in Solothurn brauchen Platz. Neue Bäume werden gesetzt, die alten aber gefällt. Bis 2. Dezember läuft die Mitwirkung. Christina Varveris Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Attraktiver soll er werden, der Westbahnhof in Solothurn. Nun ist die Meinung der Bevölkerung dazu gefragt. Bild: zvg/Stadt Solothurn

Der Westbahnhof in Solothurn soll in den nächsten Jahren sein Schattendasein aufgeben und zu einem attraktiven Wohn- und Einkaufsort werden. Die Pläne für das Areal stehen: Ein mehrheitlich öffentliches Parkhaus wird die Autos beherbergen. Die überirdischen Parkplätze werden zwei grossen Gebäuden und einer Begegnungszone weichen und eine 12,6 Meter breite Unterführung von der Damm- zur Poststrasse rundet das neue Erscheinungsbild ab. An der Dammstrasse wird es ebenfalls einen Platz geben.