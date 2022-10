So sehen die Pläne für den Solothurner Bahnhof West aus

Stadtentwicklung Neue Personenunterführung beim Solothurner Westbahnhof: Ein Puzzlestück für die Weiterentwicklung des Quartiers Der Gemeinderat beschliesst nächste Woche, wie der Westbahnhof in Zukunft aussehen wird. Dabei gehe es um mehr, als «nur» eine verbreitete Unterführung. Judith Frei Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Statt 4 Meter soll die Unterführung 12,6 Meter breit werden. zvg/Stadt Solothurn

Will man heute auf dem schnellsten Weg von der Dammstrasse Richtung Amthausplatz, muss man die Unterführung beim Westbahnhof passieren. In der Nacht kann dies schnell zur Mutprobe werden, die Unterführung ist schmal, eine Ausweichmöglichkeit gibt es nicht.

Doch das soll sich bald ändern. Visualisierungen zeigen, dass der Bahnhof West sein stiefmütterliches Kleid verlieren könnte: Die Perrons werden überdacht, es entsteht eine grosszügige Personenunterführung. Vor der Unterführung entsteht ein kleiner Platz. Der Damm kommt dafür weg, Bäume sorgen für Schatten. Noch ist aber nichts fix, der Gemeinderat wird erst an seiner nächsten Sitzung darüber befinden, wie es mit diesem Projekt weitergeht.

Nicht alles liegt in den Händen der Solothurner Exekutive. Denn es handelt sich um ein Infrastrukturprojekt der SBB. Beteiligt sich die Stadt nicht an den Kosten, würde die SBB lediglich die Perrons behindertengerecht erhöhen. Der Dammplatz und die Veloparkplätze würden wegfallen, die Personenunterführung würde nicht verbreitert.

Von der Dammstrasse soll man auch Zugang zu den Parkhäusern haben, die die SBB in Zukunft bauen wird. Stadt Solothurn

Um was geht es genau? Bei dem vorliegenden Kreditantrag geht es um die Personenunterführung. Die soll 12,6 Meter breit werden, auf der Seite des Westbahnhofplatzes soll es eine 4 Meter breite Treppe geben. Eine Rampe für Passanten mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl wird neben der Treppe errichtet. Diese Rampe sei aber für Velofahrende nicht befahrbar, sondern lediglich «bestossbar» steht im schönen Beamtendeutsch in den Plänen geschrieben.

Auf der Seite des 1857 erbauten Bahnhofshäuschens und auf der Seite der Dammstrasse sollen Veloparkplätze entstehen, die Zugänge zur Unterführung sollen aufgewertet werden.

Das Bahnhofsgebäude ist 1857 entstanden und ist ein «kommunal erhaltenswertes historisches Kulturdenkmal». Es wird auch weiterhin bestehen bleiben. Stadt Solothurn

Eine Durchfahrt für Velos ist nicht möglich

Dass Velos die Unterführung nicht benützen können, sorgte im Wirtschafts- und Finanzausschuss für Stirnrunzeln. Es sei traurig, dass die Hoffnung auf eine gute Veloverbindung nicht erfüllt wurde, sagte ein Mitglied. Und: Es sei eine politische Diskussion, ob der Kompromiss zulasten des Veloverkehrs eingegangen werden könne.

Würde man die Rampe für die Velos befahrbar machen, so müsste sie gemäss Vorgaben für den Veloverkehr mindestens 3 Meter breit sein. Dazu kämen dann noch 1,5 Meter für die Passanten. Dafür gebe es nicht genügend Platz, geht aus den Plänen hervor.

Dazu fügte Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt, an, dass die Bahnunterquerung bei der Römer- und Segetzstrasse nur wenige hundert Meter entfernt seien.

Nicht nur der Bahnhof, sondern das ganze Quartier wird aufgewertet

In den Plänen wird betont, dass die Unterführung wichtig für die Entwicklung des Westbahnhofquartiers sei. Das Quartier ist neben dem Hauptbahnhof und dem Weitblick im räumlichen Leitbild als prioritäres Entwicklungsgebiet ausgemacht worden.

Sie würde die Querung für die Fussgänger und die Gleiszugänge der täglich rund 1700 Bahnbenützenden erleichtern.

Nicht in diesem Kreditantrag enthalten sind die zwei von der SBB geplanten Hochbauten mit der zweigeschossigen unterirdischen Parkanlage.

Das ganze Projekt kostet knapp 29 Millionen Franken. Die Stadt würde sich mit 7,4 Millionen Franken beteiligen. Davon leistet das Agglomerationsprogramm einen Beitrag von 2,2 Millionen Franken.

Stimmt der Gemeinderat diesem Projekt zu, wird es noch zur Mitwirkung aufgelegt. Im Dezember kann die Gemeindeversammlung darüber abstimmen, nächstes Jahr wird es noch einen Urnengang dazu geben. Sind all diese Hürden genommen, so wird die neue Unterführung 2027 in Betrieb genommen.

