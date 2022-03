Das sind die finanziellen und sozialen Schattenseiten des Casinos

So steht die «Perspektive» zu den neuen Plänen

Dass ein Casino in die Stadt Solothurn kommen könnte, darüber ist die Perspektive Region Solothurn Grenchen nicht beunruhigt. Schon heute betreut die Suchtfachstelle rund 20 Menschen mit einem problematischen Spielverhalten. Dabei geht es vorwiegend um Online Spiele. Ein Casino in der Stadt würde diese Situation wahrscheinlich nicht gross verändern, ist Karin Stoop, Geschäftsführerin der Perspektive überzeugt. Schon heute gebe es Casinos in der Umgebung, Menschen mit einer Spielsucht haben also schon jetzt einen leichten Zugang zu diesen Institutionen, führt sie aus.