Stadtbummel: Wolfgang Wagmann über Störche und Feste

Stadtbummeln Brat mir einen Storch – oder doch eher einen Ochsen? 17.03.2023

An der Ecke Schmiedengasse diese Woche gesehen. Bild: Wolfgang Wagmann

Ein bisschen unheimlich war’s schon. Hitchcocks «Vögel» lagen in der Luft. Oder vielmehr standen. Auf Strassenlampen, Bäumen, Dachfirsten. Schon seit der Fasnacht sind die zwei Nester auf dem Konzertsaal und dem Kamin des Schulhauses Fegetz mit je einem Pärchen Adebare besetzt.

Wobei sich Leute auch Sorgen machen, ob die Vögel dort durch den geplanten Interims-Pavillon gestört werden könnten. Nun, nicht stören liessen sich letzten Samstag die erwähnten Neustörche, die rund um die Werkhofstrasse und im Stadtpark aufgetaucht waren. Allein sechs, also ein halbes Dutzend, standen wie royale Gardisten in Reih und Glied auf dem First des Müllerhofs – wo bekanntlich Pirmin Bischof arbeitet. Nur arbeitet, nicht wohnt. Denn wo Störche sind, soll es bekanntlich Kinder geben. Nun, die Störche sind wieder weg, wurden nicht mehr gesehen. Nur noch weisse «Schlirggen» auf dem Dach künden von dem vorübergehenden Stelldichein.

Störche hinterlassen ihren Dreck ohne Entsorgungsmarke. Die Menschen dagegen – na ja. Immerhin zwei gelbe Kleber zierten die mächtigen Matratzen an der Ecke der Schmiedengasse am Montagabend. Dennoch keine leichte Aufgabe für die «Ghüdermanne» anderntags. Denn daneben stand noch jede Menge zu Entsorgendes wie Flaschen oder sonstiger Abfall. «Zum Mitnehmen»? Wohl kaum. Zu entsorgen? Wohl schon. Aber sicher nicht so. Wir gehen davon aus, dass der oder die Mistkerle gebührend auf ihr Tun aufmerksam gemacht wurden. Und zwar «werkhöflich».

Entsorgt worden ist für dieses Jahr bereits wieder die Idee eines Stadtfests. Halb so tragisch, denn immerhin hat Solothurn schon wieder etwas Besonderes zu feiern: 250 Jahre St.-Ursen-Kathedrale. Bereits geistern auch erste Ideen herum, darbende Vereine ohne Märetfescht-Verdienst ans Kirchenfest anzudocken. Warum nicht Honolulu-Spiesse vor Jesuiten zu Ehren von St. Ursen?

Vor 50 Jahren, beim grossen 200-Jahr-Fest, wurde noch ganz anders angerichtet. Vor der Freitreppe der Kathedrale gab’s einen veritablen Ochsen, rundum gebraten und für gutes Geld verkauft. Wohl nicht mehr ganz zeitgemäss.

Genauso wie der andere Gag von anno 1973: ein «Garette»-Rennen des Gemeinderats durch die Hauptgasse. Vielleicht etwas aus der Zeit gefallen, aber so ganz abwegig nicht. Endlich könnten die 30 Damen und Herren mit Bizeps und viel Gspüri fürs Gleichgewicht beweisen, dass man als Ratsmitglied nicht auf den Kopf gefallen sein muss. Oder auch nicht so schnell ins Schleudern kommt. Der ultimative Eignungstest also. Denn schon in zwei Jahren sind wieder Wahlen.

