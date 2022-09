Stadtbummel Willkommen in Gar-Klein-Solothurn Was dürfte von der eigenen Stadt auf keinen Fall fehlen, wenn man sie in einem Modell abbilden müsste? Darüber macht sich unser Redaktor Gedanken. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild aus dem Miniaturwunderland in Hamburg im Jahr 2009. André Häfliger

Ich war in Hamburg. Das heisst folglich, ich war im Miniaturwunderland. Um es etwas überspitzt zu formulieren: Dieses in der Hansestadt nicht zu besuchen, ist damit vergleichbar, wie wenn ein Tourist in Solothurn die Altstadt auslässt.

In der grössten Modelleisenbahn der Welt gibt es alles in Klein zu bestaunen. Von der Hamburger Elbphilharmonie bis hin zu einem Konzert von DJ Bobo. Per Knopfdruck lassen sich zudem kleine Szenerien in Gang setzen. Zwei Personen mit einem Humpen in der Hand eröffnen einen Tanz, eine Seilbahn beginnt den Berg hinaufzufahren.

Einmal wieder draussen beginnt der Traum vom eigenen Miniaturwunderland. Man beginnt sich auszudenken, was von der eigenen Stadt auf keinen Fall fehlen dürfte, müsste man sie in einem Modell abbilden. Und damit heisse ich Sie willkommen in Gar-Klein-Solothurn.

Einen Platz auf sicher hätte darin die Hafebar, deren Saison heute Freitag bereits schon wieder endet. Nur: In Gar-Klein-Solothurn hat diese immer geöffnet. Jeder Tisch wäre von mindestens einem Miniatur-Figürchen besetzt und es gäbe etwas, das ich persönlich im Miniaturwunderland nirgends entdeckt habe – fahrende Fahrräder.

Gleich Dutzende davon, die in grosser Geschwindigkeit der Aare entlang an der Hafebar vorbeirauschen. Wer auf den Knopf drückt, der sieht, wie eine Krähe einem Miniaturfigürchen auf den Kopf kackt. Oder wahlweise auch ins Bier.

Auch die HESO, die heute beginnt, dürfte nicht fehlen. Hunderte Miniaturfigürchen sind auf dem Festgelände sichtbar, jedes hat einen Berliner in der Hand. Der Hit dieser Szenerie: Das Säulirennen in Kleinformat, bei dem soeben eines der Tiere ausbüxt und sich Harri Kunz, Initiator des Säulirennens, vor Verzweiflung die Haare rauft. Und wenn man hier auf den Knopf drückt, dann rennt Noch-HESO-Präsident und Neu-Stadtschreiber Urs Unterlerchner zwischen Stadtpräsidium und Rythalle hin und her. Und ein zweiter Knopf startet die Fahrt des HESO-Bähnlis.

In der Altstadt von Gar-Klein-Solothurn wäre gerade Märet. Im Miniaturgewusel kann der Besucher FDP-Gemeinderat Markus Schüpbach entdecken, der gerade Werbung in eigener Sache macht. Weiter gibt es einige Figuren in barocken Kostümen zu sehen und Chris von Rohr steht mit seiner Gitarre etwas verloren auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale. Wer auf den Knopf drückt, der sieht, wie ein Feuerwehrauto übungshalber durch den Märet fährt.

Auch die Fasnacht dürfte man in Gar-Klein-Solothurn nicht missen. Miniaturfigürchen im Chessler-Hemli sieht man dabei durch eine Gasse ziehen. Wobei: Diese Szenerie muss man gar nicht mehr bauen, das hat die Narrenzunft Honolulu im Zuge der Furz, äh Fart, schon selber übernommen. Per Knopfdruck spielt eine Gugge das Solothurner Lied.

Die Narrenzunft Honolulu hat an der Fart 2020 eine Chesslete im Kleinformat aufgebaut. Tom Ulrich

Drei Knöpfe sind keiner fixen Szenerie zugeordnet. Wer den grünen Knopf betätigt, löst einen Alpabzug durch die Stadt aus, wer den rosaroten wählt, der kann beobachten, wie jemand mit einem Pump Foil Board startet und wer den blauen Knopf drückt, der sieht, wie sie fallen, die Bäume auf dem Postplatz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen