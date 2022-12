Stadtbummel Urs Mathys: Über Auto- und Schuhprofil

Stadtbummel Wie viel Profil ist zu viel? Urs Mathys Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Augenschein im Pneuhaus Bögli in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi (20. November 2015)

Hand aufs Herz: Haben Sie die Winterpneus an ihrem Auto schon montiert? Oder gehören Sie etwa auch zu jenen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die erst dann zum Pneuwechsel schreiten, wenn sich der Göiferlätsch unterhalb des Weissenstein-Hotels schneeweiss präsentiert und so die letzten Zweifel daran aus der Welt geräumt sind, dass der Wintereinzug nicht mehr aufzuhalten ist.

Haben Sie’s übrigens gewusst: Mindestens 1,6 Millimeter beträgt die gesetzliche Mindestprofiltiefe für Winterreifen. Experten empfehlen allerdings einen Wechsel bereits, wenn die Profiltiefe an der Lauffläche noch 4 Millimeter beträgt. Dies, weil die sicherheitsrelevanten Fahreigenschaften bereits früher deutlich nachlassen würden.

Was in einem Fall zu wenig sein mag, kann im anderen Fall zu viel sein. Mindestens in meinen Augen, denn die aktuelle Winterschuhmode richtet sich offensichtlich auch nach den Erkenntnissen aus dem Autoverkehr. Auf der Suche nach neuen Winterstiefeln ist mir beim Gang durch alle möglichen Schuhgeschäfte der Stadt jedenfalls aufgefallen, dass die Schuhsohlen praktisch aller angebotenen Modelle deutlich mehr Profil aufweisen, als es die Militärschuhe der besten Armee der Welt je gehabt haben.

Zum Glück ist auch die Schuhmode eine Geschmacksache und das Tragen von paramilitärischen Kampfstiefeln zum zivilen Stadtbummel weiterhin freiwillig.

Wie viel Profil ist zu viel? Mindestens bei den Politikerinnen und Politikern kann es doch eigentlich nie genug sein! Messbar in Millimetern oder Zentimetern ist dieses Profil allerdings nicht. Umso mehr erliegen oft besonders gerade jene Politiker, die sich selber eines besonders ausgeprägten Profils rühmen, nur zu gerne dem Irrtum, dass man mit Polemik und Lautstärke an Profil gewinnen kann.

Zu Leidtragenden dieses Irrtums werden bald auch die am nächsten Mittwoch zu kürenden neuen Mitglieder des Bundesrates werden: Sind sie erst einmal gewählt, werden sie nur zu schnell zu spüren bekommen, dass sich das griffigste Profil mancher Parlamentsmitglieder an deren Schuhsohlen befindet, die sie bei nächster Gelegenheit auch an den «Neuen» abstreifen werden.

Ein ganz spezielles «Profil» haben mitunter auch die Strassen unserer schönen Stadt: dann nämlich, wenn bei Bauarbeiten stellenweise der Asphalt aufgefräst wird und am scharfkantigen Übergang von der Strassenoberfläche zum ausgefrästen unteren Niveau eine «Profiltiefe» von mindestens drei Zentimetern klafft.

Gleiches – nur einfach andersrum – gilt durchaus auch dann, wenn wohlmeinende Bauarbeiter grosse Stahlplatten über die Vertiefungen legen. Oder – wie jüngst am Postplatz – wenn die Pflastersteine am Strassenrand deutlich höher gesetzt sind als der neue Asphaltbelag. So oder so eine Falle für unaufmerksame Fussgänger und erst recht für unvorsichtige Radfahrer, für deren Velopneus so viel Profil dann einfach doch zu viel ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen