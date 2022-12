Stadtbummel von Wolfgang Wagmann über Weihnachten und WM

Stadtbummel Wenn auch der Samichlaus zu spät dran ist Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Auch am Donnerstag, 8. Dezember, war der Samichlaus noch unterwegs. Judith Frei

Katar-Kater? Vergessen wir’s. Abhaken. Aktueller sind Katarrh, die Ambassadoren-Grippe oder unser aller Corona. Bei der Drogerie Zeller gab’s den Schnelltest zuletzt nur noch im Fünferpack. Was auf eine rege Nachfrage schliessen lässt. Wir sind also nicht verschnupft wegen der Murat-Kicker. Aber vielleicht haben die ihren Sechserpack auch nur gefasst, weil zu viele von ihnen verschnupft waren. Wir werden es nie erfahren.

Früher hatten wir ja noch einen direkten Solothurner Draht zum Wohlfühlfaktor unserer Nati. Aber Masseur Heinz Häner ist schon ein Weilchen her, das war noch unter Paul Wolfisberg und Co. Wir tappen also im Dunkeln, ob Yann Sommer wirklich so fit war, wie er nicht schien, oder Elvedi doch hätte tschutten können. Heinz Häner kann das für uns nicht mehr beurteilen.

Fussball im Winter ist sowieso eine schlechte Idee. Fokussieren wir uns deshalb auf das Naheliegende, den Advent. Endlich wieder Chlausemäret auf dem Säulimäret, da geht uns das Herz auf! Eigentlich ist der Värsli-Vater ja ultimativ zu spät gekommen, der 6. Dezember war ja schon dienstags und nicht die zwei Tage danach. Aber immerhin gab’s am Chlauseabend eine schöne Bescherung und Rutenschläge gleich bündelweise.

Jetzt aber fertig mit Tschutten! Der etwas verspätete Chlausemäret hilft immerhin, die noch recht lange Lücke bis Heiligabend zu füllen. Entstanden ist sie durch die Absage des Wienachtmärets zum dritten Mal nacheinander.

Wird wohl schwierig, den Holzhüttli-Zauber im Kreuzacker zu reanimieren. Denn einen Nachteil hatte der Anlass für Weihnachts-Insider immer: Er war zu spät dran. Alles, was nämlich Deko-Material sucht, deckt sich früh im Advent, wenn nicht gar schon im November ein. Genau solches aber versuchten viele Standinhaber noch kurz vor Weihnachten an den Mann respektive die Frau zu bringen. Aus irgendeinem Grund heisst schliesslich unser Standard-Weihnachtsguetzli «Mai-Länderli»…

Umso mehr freut alle «Adventlinge» (herrlich geschlechtsneutral das Wort!), dass es am Sonntag wieder einmal eine Weihnachtsreise durch die Altstadt gibt - mit King Herodes vor St.Ursen, den drei Weisen, Hirten und der Heiligen Familie auf dem Märetplatz. Gespannt sind wir auch, ob der legendäre Legionär Bluttfus ein Comeback gibt und nackten Fusses, nur mit Sandalen beschuht, durch das vielleicht erste Schümli Adventsschnee stapft.

Ein Augenschmaus ist natürlich auch die Tierwelt, die einst bestand aus Kamuff, Schööfli, Eseli und Elefäntli. Ele… was? Sorry, ein kleiner historischer Irrtum: Der mit den Elefanten im Schweizer Schnee war Hannibal. Gut 200 Jahre vor der Weihnachtsreise. Es ist wohl Zeit für die Tagesration Medi.

