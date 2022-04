Stadtbummel Was das amtliche Publikationsorgan so alles in sich hat Urs Mathys Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Reservoir der Regio Energie Solothurn wurde Anfang April in Betrieb genommen. Hanspeter Bärtschi

Nicht nur Zeitungen sind lesenswert, sondern auch die amtlichen Anzeiger haben es in sich. Da ist in den Anzeigenspalten so einiges zu erfahren und sogar Trends sind aus den amtlichen Publikationen herauszulesen. So etwa den, dass der Ersatz bisheriger Öl- oder Gasheizungen durch Fotovoltaikanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Pelletheizungen auch in der Region auf Hochtouren angelaufen ist.

Während gewisse Energielobbyisten und Politiker noch immer in ihren ausgetretenen Denkschützengräben verharren, haben Eigenheimbesitzer die Zeichen der Zeit erkannt: Wer will schon Putins Töten und Brandschatzen in der Ukraine länger als nötig mitfinanzieren?

Von einem Sterben der ganz anderen Art zeugen die sich ebenfalls häufenden amtlichen Publikationen, die den Ersatz von Thujahecken durch profane Sichtschutzwände ankünden. Kein Wunder: Wer durch die Quartiere bummelt, sieht die einst immergrünen Thujen reihenweise stehen – nun aber braun, dürr und abgestorben.

Im Gegensatz zu den Buchsbüschen, die dem gefrässigen Buchsbaumzünsler zum Opfer fallen, ist es beim Thuja ein fieser Pilz, gegen den kein natürliches Mittel hilft. Gnade, wenn als Nächstes der Kirschlorbeer an der Reihe ist ...

Haben Sie übrigens gewusst, dass das riesige neue Reservoir beim Königshof fertiggestellt und von der Regio Energie am 7. April in Betrieb genommen worden ist? Die breite Bevölkerung hätte von diesem freudigen Ereignis offiziell wohl gar nichts erfahren, wenn da nicht am 14. April – genau! – ein Inserat im «Azeiger» publiziert worden wäre.

Dieses Inserat besagte lakonisch, dass wegen der um acht Meter erhöhten Lage des neuen Reservoirs der Netzdruck im unteren Teil des Versorgungsnetzes gestiegen sei. Dies könne bei Hausinstallationen ohne Druckreduzierventil dazu führen, dass «die Sicherheitsventile der Boiler ansprechen und Wasser abgelassen wird». Nicht auszuschliessen ist, dass sich im einen oder anderen Fall das Wasser aus dem Ventil schneller gemeldet hat als die Regio Energie mit ihrem Inserat.

Gar kein Inserat gab es zu einer anderen kürzlich erfolgten Inbetriebnahme: zu jener eines neuen Bankomaten beim Einkaufszentrum City-West im Brühl. Letzten Mai hatten Räuber den dortigen Geldautomaten gesprengt und eine Geldsumme in unbekannter Höhe geklaut. Von der Täterschaft fehlt bis heute jede Spur – ebenso von ihrer Beute.

Während andere Banken gesprengte Geldautomaten oft gar nicht mehr ersetzen mögen, hat die Baloise-Bank sich zur Neuinstallation entschlossen. Wenn das kein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Weststadt ist!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen