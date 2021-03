Stadtbummel Wann beginnt aus solothurnischer Sicht der Frühling? Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, der merkt, wann der Frühling begonnen hat. Der ganz persönliche Kriterienkatalog. Fabio Vonarburg 05.03.2021, 05.00 Uhr

Stadtbummel Frühling: Krokusse bei der Berufsschule. Hanspeter Bärtschi

Wann beginnt der Frühling? Eine Frage, unterschiedliche Antworten. Aus meteorologischer Sicht hat dieser bereits begonnen, und zwar am 1. März, wie jedes Jahr. Aus astronomischer Sicht beginnt dieser am 21. März, somit an jenem Datum, an dem der Tag und die Nacht genau gleich lang sind. Die Christen wiederum haben den Frühlingsbeginn im Jahr 325 auf den 21. März fixiert, dies im Rahmen der Festlegung des Osterdatums.