Stadbummel Solothurn

Stadtbummel Superkräfte dank Nebel? Judith Frei 17.12.2021, 05.00 Uhr

Unter dem Nebel kann es auch spannend sein. Doris Peter

Dass Wetter und Klima einen Einfluss auf das Verhalten, die Psyche und den Körper der Menschen haben, diese Erfahrung macht jede und jeder am eigenen Leib. Wie genau diese Faktoren den Menschen beeinflussen, darüber zerbrechen sich die Wissenschafterinnen und Wissenschafter noch heute den Kopf, zeigen die vielen Studien, die gemacht werden.

Wenn ich diese Tage durch die Altstadt flaniere, dann kommt mir oft die Frage in den Sinn: Was macht DAS mit den Menschen? Mit DAS meine ich der Nebel, der nicht über der Stadt liegt, sondern sich in den Gassen eingenistet hat. Der Nebel, der den Blick von der Vorstadt über die Aare trübt.

Wie formt der Nebel den Volkscharakter der Solothurnerinnen und Solothurner? Hat er gar einen Einfluss auf den Körper der nebelerprobten Bewohnerinnen und Bewohner? Kann ein Solothurner schneller Vitamin D aufnehmen? Oder kommt der Solothurner Körper mit weniger Vitamin D zurecht?

Und was macht der Nebel mit den Sinnesorganen? Haben die Solothurnerinnen die Sehkraft eines Adlers? Oder verlässt man sich hier mehr auf die anderen Sinnesorgane? Hören und riechen sie besser?

Als ich Mitte dieser Woche über den Kreuzackerplatz ging, habe ich jedenfalls den Glühwein zuerst gerochen, bevor ich den Stand gesehen habe. Schon habe ich mir vorgestellt, dass sich mein Körper an die widrigen Umstände gewöhnt hat. Dass ich durch meine eingeschränkte Sicht jetzt einen ausserordentlichen Geruchsinn habe.

Und wie wirkt sich fehlende Weitsicht überhaupt auf den Geist der Bewohnenden aus? Wird der fehlende externe Durchblick durch eine innere Klarsicht kompensiert?

Was mir jedoch je länger, je mehr auffällt: Der Nebel in Solothurn ist je nach Tag anders beschaffen. Manchmal liegt er zart wie eine durchsichtige Decke in der Stadt, manchmal ist er scheinbar undurchdringlich und gibt der Stadt einen mystischen Anstrich.

Bei den tiefen Temperaturen ist mir diese Woche aufgefallen, dass kleine Kristalle in der Luft tanzen. Es hat nicht geschneit, sondern kleine Eiskristalle funkelten im Licht der Strassenlaternen. Als ob diese märchenhafte Stimmung durch gefrorenen Nebel entstanden ist.

Obwohl der Nebel die Sonne in Solothurn aussperrt, ist mir wieder bewusst geworden, dass er seine schöne Seite hat: Er verändert die Sicht auf die Stadt und lässt Kristalle wie Diamanten im Strassenlicht tanzen.

Und möglich ist, dass die Solothurnerinnen und Solothurner, um mit dem ewigen Nebel umgehen zu können, Superkräfte entwickelt haben. Ich wäre nicht verwundert, wenn auch bald eine Studie über dieses Phänomen gemacht wird.