Zu den Literaturtagen Ein literarischer Reiseführer: In welchen Solothurner Gassen berühmte Schriftsteller ihre Spuren hinterlassen haben Stadtführer Helmuth Zipperlen nimmt Sie mit auf eine Solothurner Litera-Tour. Wo Charles Sealsfield einst wohnte und welcher Schauspieler Solothurn eine goldene Märchenstadt nannte. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Viele Schriftsteller und Dichterinnen besuchten und besuchen Solothurn und auch literarische Handlungsorte gibt es zu Hauf. Inspiriert von den Literaturtagen unternehme ich eine ganz spezielle Stadtführung. Die meisten Führungen beginnen auf der St.-Ursen-Treppe.

Das macht Sinn, denn bereits etliche Chorherren des Stifts waren literarisch tätig. Gegenüber liegt das Hotel Krone. Zu seinen Gästen gehörten Hermann Hesse, Thomas Mann und der Dramatiker Cäsar von Arx.

Hermann Hesse 1926. zvg

In der «Krone» selber findet sich um 1820 in der Novelle «Elsi» von Heinrich Clauren eine illustre Gesellschaft, um den Abschied von Elisabeth von Attiswile zu feiern, welche nach Genf verheiratet werden soll. Der Ich-Erzähler verliebt sich in die junge Frau und die Magd des Hauses, welche im nahen Goldbach Wasser schöpft, gibt ihm wertvolle Hinweise.

Niederbipp, 19. Juni 2007: Der Schriftsteller Gerhard Meier in seinem Garten in Niederbipp. Er verstarb 2008. André Albrecht

Durch das Baseltor gelange ich zur Reithalle und erinnere mich, dass der Niederbipper Schriftsteller Gerhard Meier jeweils die dortigen Filmtage besuchte. Er und seine Frau waren fleissige Kinogänger.

Die Baselstrasse lasse ich links liegen, denn das Haus Nummer 66, in welchem der Grenchner Franz Joseph Schild «Dr Grossätti us em Leberberg» dreizehn Jahre wohnte, gibt es nicht mehr.

Vielmehr wende ich mich durch den Verenaweg der Einsiedelei zu. Die emanzipierte Berliner Schriftstellerin Sophie La Roche, welche viermal in Solothurn weilte, hat um 1790 als erste über die kurz vorher zugänglich gemachte Einsiedelei publiziert.

Ich steige nun hinauf zum Wengistein. Das ist der Schauplatz des historischen Dramas «Les Léonides» von Romain Rolland.

Gedenktafel an der Bergstrasse: Hier wohnte der Schriftsteller Charles Sealsfield. zvg

Auf dem Rückweg in die Stadt, komme ich an der Bergstrasse am letzten Wohnsitz des böhmisch-amerikanischen Schriftstellers Charles Sealsfield vorbei. Er wohnte zurückgezogen im Haus «unter den Tannen». Ab und zu besucht vom Solothurner Schriftsteller Alfred Hartmann, welcher darüber in der «Gartenlaube» berichtete. Sealsfields Werke haben Karl May zu seinen Winnetou-Romanen inspiriert. Vorbei an den Klöstern, welche Sealsfield gemieden hat, in die Stadt.

Robert Walser (1954), aufgenommen von Mitspaziergänger Carl Seelig. zvg

Durch das Bieltor gelange ich auf die Gurzelngasse. An dieser hat eine kurze Zeit der Bankbeamte Robert Walser gewohnt. Er hat in Solothurn ein historisches Schauspiel verfassen wollen, hat es aber nicht ausgeführt.

Bei Josef Reinhart wurde die Gurzelngasse zur «Sunnegass». Dass das Böse auch hinter den schönen Fassaden lauert, haben Christof Gasser und Dieter Bedenig in ihren Kriminalromanen bewiesen.

An der Schmiedengasse wohnten Verwandte des Literatur-Nobelpreisträgers Carl Spitteler, bei welchen er jeweils in den Ferien weilte und später in seinen Werken Solothurn als «die goldene Märchenstadt» bezeichnete.

Carl Spitteler (1890/92) nannte Solothurn in seinen Werken die goldene Märchenstadt. zvg

Auf dem Friedhofplatz kommt mir spontan das Anne-Bäbi Jowäger von Jeremias Gotthelf in den Sinn, welches an einem Markttag vom «Hirzen» (Hirschen) bis zur Säulipinte (ehemals Misteli-Gasche, jetzt namenlos) auf der Suche nach einer Bäuerin war, um seinen Jakobli an die Frau zu bringen.

An der Friedhofgasse befand sich damals die Druckerei Gassmann, welche während einiger Jahre Gotthelfs Werke verlegte. Die Druckbogen las jeweils sein Cousin, Pfarrer Johann Ludwig Lindt.

Den Stalden abwärts geht es zur Aare. Die Lage Solothurns an der Aare verführte Franco Supino zum waghalsigen Slogan «Solothurn liegt am Meer».

Franco Supino schuf den Spruch «Solothurn liegt am Meer». Hanspeter Bärtschi

Peter Bichsel anlässlich seines 75. Geburtstags im Restaurant Kreuz. Hanspeter Bärtschi (2. März 2010)

Diese Wanderung hat Durste gegeben, deshalb mache ich im «Kreuz» Station. Vielleicht treffe ich dort auf Peter Bichsel, der sich an Wirtshaustischen, nicht nur im «Kreuz», Inspirationen für seine aus dem Leben gegriffenen Kolumnen in der «Schweizer Illustrierten» holte. Frisch gestärkt kann ich mich nun vis-à-vis im Landhaus zu den Literaturtagen begeben.

