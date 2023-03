Stadtbummel Urs Mathys: So stirbt und pakiert man in Solothurn

Stadtbummel Solothurn sehen – und bloss nicht sterben! Urs Mathys Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

«Neapel sehen und sterben!» – diese Liebeserklärung hat zuletzt Johann Wolfgang von Goethe der Nachwelt überliefert. Angeblich habe sich in der Antike aber bereits Homer angesichts der Schönheit Neapels zu diesem Ausruf hinreissen lassen. Sicher ist es in Neapel da und dort auch heute noch schön. Aber bei dessen Anblick sterben wollen, das würde heutzutage sicher niemand mehr.

Unbestritten ist: An den Gestaden des Mittelmeers finden sich zahllose schöne Flecken. Und nicht nur landschaftlich, sondern auch mit seiner Küche, seiner Lebenslust und Lebensart übt Italien eine grosse, ansteckende Faszination auch auf uns Jurasüdfüssler aus.

Sicht auf das Wahrzeichen der Stadt auf einer Sitzbank im Kreuackerpark bei der Hafebar. Hanspeter Bärtschi

Ja, inzwischen wurde das mediterrane Feeling zu einem Teil unseres eigenen Alltags. Den Beweis dafür liefern nicht nur die vielen Pizzerien in der Stadt, sondern – sobald die Temperaturen steigen – auch das Treiben an der Aare, die dann jeweils zu unserem Mittelmeer wird. «Solothurn liegt am Meer»: Besser hätte es ein moderner Nachfahre von Goethe und Homer, «unser» Franco Supino, nicht benennen können.

Und nun will auch die Politik diesen neuen Gegebenheiten Rechnung tragen: Wenn alles gut geht, dann sollen im Sommer versuchsweise «Mediterrane Nächte» ermöglicht werden. Heisst: Freitag- und Samstagabend könnten die Freiluftrestaurants dann bis 1.30 Uhr geöffnet bleiben. Noch ists nicht alles in Stein gemeisselt, doch dass der Gemeinderat ein entsprechendes Postulat für einen Pilotversuch einstimmig (!) gutgeheissen hat, ist ein gutes Omen.

Solothurn liegt am Meer und doch nicht. Hanspeter Bärtschi

Die «Mediterranen Nächte» wären dann ein weiterer Grund, Solothurn zu sehen und nicht zu sterben. Denn Sterben sei in Solothurn viel zu teuer, stellte der eidgenössische Preisüberwacher unlängst in einem Kostenvergleich der Kantonshauptstädte fest. Gemeint ist damit natürlich nicht das Sterben (das darf man sogar hier weiterhin gratis), sondern das Begraben werden.

Nur ein Beispiel: Stolze 1600 Franken müssen Ortsansässige für ein Urnengrab mit einer Namenplatte bezahlen: Bei maximal 25 Zentimeter Urnendurchmesser doch ein stolzer Quadratzentimeterpreis – und mehr als drei Mal soviel wie laut Preisüberwacher angemessen. Das sei halt politisch so beschlossen worden, man sehe keine Veranlassung für eine Korrektur, heisst es dazu aus der Verwaltung lakonisch.

Schliesslich sollen in Solothurn ja auch die «Ruheplätze» für Autos teurer werden. So sieht es jedenfalls der Entwurf für das «Parkraumkonzept 2023» vor, der nun öffentlich zur Diskussion steht. Zu bestimmen ist unter anderem, ob in allen Quartieren blaue Zonen eingeführt werden sollen und wie viel das Parkieren künftig kosten darf.

Nun ja, auch das Parkraumkonzept wird nichts an der Tatsache ändern können, dass manche Autofahrer sich sowieso selbstständig ihren Parkraum nehmen. Man blicke nur einmal auf den autofreien Zeughausplatz: Wie in den guten alten Zeiten parken da regelmässig Autos.

Vor 18 Jahren konnte man in der Altstadt noch parkieren. Oliver Menge

Die Besitzer dieser Wagen werden von der weltlichen Obrigkeit, scheints, eher selten zur Rechenschaft gezogen. Sollte es sich bei diesen Parksündern um Katholiken und Besucher der nahen St.-Ursen-Kathedrale handeln, dann wird ihnen beim Kirchgang neuerdings auch von der kirchlichen Obrigkeit das Büssen bedeutend leichter gemacht: Mit den jetzt gepolsterten Rückenlehnen der Kirchenbänke werden sie nunmehr nur noch mit sanftem Druck nach vorne in die Knie gezwungen.

