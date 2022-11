Stadtbummel Solmsterdam: Glänzt das Gefieder der Tauben mehr im Ausland oder in Solothurn? Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob es in Amsterdam auch wie in Solothurn einen Taubenvater gibt? Michel Lüthi

Ach Amsterdam. Schön war’s. Schon oft, wie ich festgestellt habe, denkt man während der Ferien auch an zu Hause. Mir geht das auf jeden Fall so. Zuletzt eben in der niederländischen Hauptstadt.

Wegen der Tauben zum Beispiel. An deren ständige Gegenwart ist man gewohnt, auch wenn sie auf dem Platz Dam – vor dem königlichen Palast in Amsterdam – umherflattern, und nicht auf dem Märetplatz. Wobei uns das Gefieder der heimischen Tiere etwas glänzender und weniger zerrupft erscheint; vielleicht gibt’s in Amsterdam keinen Taubenvater, der die grauen Vögel versorgt?

Apropos Vögel: Die sind hier und da frech. In Solothurn hüpfen die Spatzen vor den Cafés nicht nur auf Stuhllehnen und halbvollen Kafitassli. Die ganz mutigen schnappen sich zuweilen auch mal ein Stück Käse vom Apéroplättli. Käse – genauer gesagt der holländische «Gouda» – ist auch in den Niederlanden beliebt beim Federvieh. Allerdings warnt dort die Kellnerin schon vor Mahlzeitbeginn vor den hungrigen Vögeln, sodass das Käsesandwich schnell im eigenen Bauch, und nicht im Vogelschnabel landet.

Ein guter Ort zum Apérölen ist der Fluss. In Solothurn haben wir natürlich die Aare. In Amsterdam ist es die Amstel, die durch die Stadt fliesst. Da kommen so richtig heimische Gefühle auf, wenn am Morgen der Nebel in Schwaden über dem Wasser tanzt, und dann die ersten Sonnenstrahlen durch das graue Himmelszelt brechen. Hüben wie drüben schön.

Übrigens gibt es in Amsterdam einen Kanal, der die Stadt mit der Nordsee verbindet. Amsterdam liegt also gewissermassen am Meer. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor.

Die Flussufer werden auch in Amsterdam von Velos geschmückt, angekettet an Laternenpfosten oder am Brückengeländer. Schliesslich ist die niederländische Hauptstadt die Velostadt schlecht hin, knapp 900’000 Zweiräder soll es dort geben, sagt das Internet.

Im Zusammenhang mit Solothurn spucken die Suchmaschinen statt grosser Zahlen eher Themen wie «Velodiebstahl» aus. Das deckt sich mit der eigenen Erfahrung, wurde mir doch letztens mein Gefährt direkt vor der Haustüre weggeschnappt. Immerhin war der hintere Pneu kaputt. So stelle ich mir vor, wie die Diebe ganz schön ins Schwitzen kamen, und sich lediglich im Schneckentempo davonmachen konnten.

Vielleicht wurden sie bei der schändlichen Tat begleitet von Glockengeläut, an das man sich als Städterin und Städter längst gewöhnt hat. Sodass es mir in den Ferien gar nicht gross auffiel, wenn in Amsterdam zur Stunde geschlagen wurde.

Stutzig machte mich das Gebimmel hingegen nur, wenn die Glocken eine Melodie spielten. Das hörte sich immer ein bisschen falsch an. Warum begriff ich erst, als ich, nach der Rückfahrt aus den Ferien, an der 11 i Uhr vorbeimarschierte. Zwar mit nassen Socken und nichts als Nebel in Sicht. Doch beim Klang des diesen «richtigen» Lieds wusste ich: Jetzt bin ich wieder zu Hause. Ach Solothurn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen