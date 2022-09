Darum passt Patent Ochsner auf die Solothurner Bühne

Stadtbummel Patent Solothurn Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier ist auch die Autorin angestanden. Fabio Vonarburg (9. August 2022)

Ich geb's zu. Um an diese Tickets zu kommen, haben wir einen ganzen Nachmittag auf der Treppe der St.Ursen verbracht. Ja, Sie haben richtig geraten: Wir gehen ans Patent-Ochsner-Konzert. Eine Berner Band, die Anfang September in Solothurn spielt.

Solothurn und Bern – historisch gesehen nicht die beste Kombo. Man denke nur an den «Füdlistein», der auf dem früheren Berntor sass und in Richtung des grossen Nachbarn zeigte. Ich behaupte aber: Die eben erwähnte Band passt super zu unserer Stadt. Kommen mir doch beim Bummeln durch Solothurn immer wieder die Liedzeilen in den Sinn, die ich – als Vorbereitung für das Konzert – rauf und runter höre.

I wär scho ging gärn e Fischer gsi, alleini duss i däm Boot …

Zugegeben, die Aare fliesst nicht nur durch Solothurn, sondern auch durch Bern. Aber: Das Bild des einsamen Fischers im Böötli, das gemütlich übers Wasser treibt, eine Angel in der Hand und keine einzige Sorge in Sicht – das gibt's nur hier. Auch wenn ein Solothurner Aare-Fischer vielleicht einen Wels rauszieht, und keinen Mordshecht, wie's im Lied heisst.

I boue mir myni Tröim uuf rund um di und male se scharlachrot ah …

Zugegeben, die Zeilen dieses wunderbaren Liebeslieds hören sich wohl auf der ganzen Welt stimmig an, hat man die richtige Person dabei. Für eine auf Solothurn zugeschnittene Version empfehle ich: Bestellen Sie im Café Ihrer Wahl ein Erdbeertörtli, die werden scharlachrot serviert, und lassen Sie das Treiben der Gassen auf sich wirken. Auch so erfüllt sich manch ein Traum.

I ha no lang nid aus entdeckt, wo sech vor mir het verschteckt …

Zugegeben, schon im Titel dieses Songs – «Globetrotter» – geht's um den Globus, die Welt. Aber: Auch in Solothurn gibt's doch immer wieder so manches neu zu entdecken. Die Fassade eines Hauses, wie sie nach Monaten des Einrüstens wieder neu erstrahlt. Ein altes Handwerksschild, das mir beim Bummeln auffällt, von dem ich sicher bin, dass es vorher nicht da war. Oder eine Baustelle, aus dem Boden gestampft, und Bäume, die plötzlich auf einem zuletzt rege diskutierten Platz fehlen. Da denke ich übrigens wehmütig auch an den «Gummiboum» (auch ein tolles Lied), der hier allenfalls Abhilfe schaffen könnte.

Probieren Sie's aus. Die passenden Solothurner Bilder finden Sie zu praktisch allen Liedern der Berner Patent Ochsner.

Bälpmoos, Bälpmoos …

Zugegeben, dieses eignet sich vielleicht nicht unbedingt.

D W'Nuss vo Bümpliz

Zugegeben, auch dieser Hit …

Ach was, wir Solothurnerinnen und Solothurner singen aus vollem Leibe auch zu diesen Liedern der Berner Band mit, an diesem hoffentlich unvergesslichen Abend vor der St.Ursen.

Für immer uf üs!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen