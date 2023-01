Stadtbummel von Urs Mathys: Freitag der 13 und Solothurn

Stadtbummel Kein Aberglaube: Solothurn sieht schwarz zwischen bunt Urs Mathys Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Ab heute heisst die Rathausgasse wieder Eselgasse. Hanspeter Bärtschi

Eine indiskrete Frage: Sind Sie abergläubisch? Ich frage nur, weil heute Freitag, der 13. ist. Gemäss dem Volksglauben soll ja an diesen Tagen besonders viel Ungemach drohen. Ich persönlich bin diesbezüglich etwas hin- und hergerissen. Vernunftgemäss ist mir schon klar, dass das mit diesem Unglückstag bloss purer Aberglaube ist.

Anderseits gab’s da, unter uns gesagt, halt schon eine prägende Jugenderfahrung, die mich bis viele Jahrzehnte später noch immer verfolgt: Schliesslich war’s ausgerechnet an einem Freitag, dem 13., als ich im zarten Alter von – dummerweise – noch nicht ganz 14 Jahren mit dem Töffli des älteren Bruders in eine Polizeikontrolle geraten war …

Nun, Tatsache ist zum Glück, dass Freitag, der 13. statistisch gesehen kein auffällig häufiger Unglückstag ist. Dennoch soll es Leute geben, die sich an Tagen wie diesen — heuer wird's übrigens im Oktober dann gleich noch einen zweiten Freitag, den 13. geben – gar nicht erst aus dem Bett, geschweige denn aus dem Haus herauswagen.

Ich hoffe, dass Sie kein solcher Narr oder keine solche Närrin sind. Vor allem dann nicht, wenn Sie ein echter Solothurner Narr oder eine echte Närrin sein wollen. Schliesslich ist mit dem 13. Januar ja jeweils auch der Tag des Heiligen Hilarius – und damit hochoffizieller Fasnachtsbeginn. Stellen Sie sich vor: Sie sie würden heute in Solothurn nicht mehr aus dem Haus gehen und würden morgen Samstag nach dem Erwachen nicht verstehen, weshalb ihr Bett nun plötzlich in Honolulu steht!

Wobei: Das mit dem «Fasnachtsbeginn» in Solothurn ist ja – mit Verlaub gesagt – so eine Sache: Nach dem Hilari-Tag – samt Hilari-Umzug und den Namenswechseln von Solothurn zu Honolulu und von Rathausgasse zu Eselsgasse – dauert es ja dann wieder eine gefühlte Ewigkeit, bis das Narrenvolk ab dem schmutzigen Donnerstag, diesmal am 16. Februar, die Gassen wirklich sicht- und hörbar, machtvoll und farbenfroh in Beschlag nimmt.

Dazwischen aber sieht Solothurn schwarz: Dann nämlich, wenn ein anderes «Volk», traditionsgemäss meist schwarz kostümiert, die in gelbes Licht getauchte Stadt im Griff hat. Ja, die Solothurner Filmtage – sorry, müssten die nicht eigentlich Honolulesische Filmtage heissen?! – werden während der närrischen Durststrecke einmal mehr quasi die Rolle des «Lückenfüllers» spielen können.

Was die Besucherinnen und Besucher vom 18. bis 25. Januar gemäss Programm in zahllosen Filmen zu sehen bekommen werden, dürfte dann aber wiederum äusserst vielfältig und multikoloriert daherkommen. Ein farbenblinder Narr, oder eine Närrin also, wer die Gelegenheit zum cineastischen Zwischenstopp nicht nutzt, wenn Honolulu, äh Solothurn, einmal mehr zur Weltstadt des Schweizer Films wird!

