Stadtbummel von Christina Varveris: Plötzlich Patriotin

Stadtbummel Je weiter weg, desto mehr Solothurnerin Christina Varveris Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Je weiter weg man fährt, desto mehr freut man sich über ein SO-Autozeichen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Da – auf dem Weg nach Hause, kurz vor dem Eintritt in die Gotthardröhre sah ich es. Dieses blaue Auto, keine Ahnung, welche Marke, aber mit dem Kennzeichen SO für Solothurn! Ach, wie steigen einem da Heimatgefühle auf. Geht es Ihnen auch so, wenn sie weg sind von Solothurn? Dass sie sich freuen, ein Auto aus demselben Kanton zu sehen?

Das ist Lokalpatriotismus. Ein tolles Gefühl.

Ich war früher nicht patriotisch, im Gegenteil, als Teenie war alles cool, was weit weg war. Also je weiter weg, desto cooler. Zum Beispiel die USA, OMG.

Jetzt aber kann ich Ihnen sagen, je weiter weg man geht, desto grösser wird der Patriotismus. Denn wenn man dann dort ist, in den USA zum Beispiel, ist man die Schweizerin, «the swiss», in Lateinamerika «la suiza». Man ist speziell, einzigartig, europäisch, interessant.

Haben Sie auf Ihren Reisen in fremde Länder schon mal eine Schweizer Fahne gesehen? Ja? Klasse, nicht? Da freut man sich richtig, fühlt eine Zusammengehörigkeit.

Wenn Sie noch nie eine gesehen haben, kommen Sie an meine Kiteschule in Cartagena, dort weht eine. Die Fahne hätte ich in Solothurn nie aufgehängt. Im Ausland aber fühle ich mich mehr Schweizerin denn je.

Dieser Stolz aus einem bestimmten Ort zu kommen, diese Liebe zur Heimat, die hat Abstufungen. Sie kennen das Gefühl beim Einchecken am Flughafen, sagen wir in Berlin. Dort ein roter Pass zu sehen – eine 3 auf einer Glücksgefühl-Skala von 10. Beim Einchecken in New York aber – da freuen wir uns schon etwas mehr – eine 6. Beim Einchecken aber in einem richtig fernen Land – zum Beispiel in Kolumbien – da ist ein anderer Schweizer Pass eine Rarität und die Freude deshalb eine 10.

Aber zurück zum Lokalpatriotismus. Den spüre ich bereits in Zürich. Dem Dialekt sei Dank, merkt der Zürcher bereits nach dem ersten Satz, dass die nicht von hier ist. Und das ist gut. Denn die Zürcher mögen uns, auch wenn sie nicht alles verstehen, was wir sagen. Sie wissen auch nicht viel von uns, vielleicht kippen sie uns gar in den Topf mit den Bernern, auf jeden Fall mögen sie uns.

Und auch beim Lokalpatriotismus gibt es Abstufungen. Auf der Nordseite des Gotthards ist das Glücksgefühl, ein SO-Zeichen zu sehen, vielleicht eine 3. Auf der Südseite des Gotthards verdoppelt sich das aber gleich auf eine 6. Auf der Fähre nach Griechenland ein SO zu sehen, wäre dann schon eine 9 und auf dem Parkplatz am Lieblingsstrand fern ab von Tourismusschwärmen eine 10.

Natürlich: Hier spielt das Zusammengehörigkeitsgefühl eine Rolle. Zwei Solothurner fern ab von der Heimat – das verbindet. Aber wenn die Liebe zur Heimat nicht wär, dann wäre der andere Solothurner nur halb so interessant.

