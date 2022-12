Solothurner Stadtbummel über die Filmtage und starke Frauen

Stadtbummel Ich will «schwache» Frauenfiguren sehen Judith Frei Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Medienkonferenz zu den 58. Solothurner Filmtagen: v.l. Niccolo Castelli (Künstlerische Leitung), Monica Rosenberg (Administrative Leitung). Hanspeter Bärtschi

Der erste Schnee ist gefallen und dicht hängen die Wolken über der Stadt. Der Dezember ist mit voller Wucht in der Barockstadt angekommen. Die Gassen sind «gschlifrig». Zuerst wegen dem Schnee, dann wegen dem Eis und dann wegen dem Pflotsch. Mit den winterlichen Verhältnissen wird die Vorfreude grösser. Auf Weihnachten natürlich. Aber auch auf das neue Jahr.

Ein neues Jahr in Solothurn heisst: Die Solothurner Filmtage stehen vor Tür. Dann wird die Barockstadt zum 58. Mal Treffpunkt für Filmemachende, Filmfans und Filmstars.

Das Programm steht seit dieser Woche. Die Filme würden Themen, die die Welt heute bewegen, reflektieren. Sei es Krieg, Genderfragen und Identität. Es sei darauf geachtet worden, dass Filmemacherinnen die gleiche Plattform bekommen, wie ihre männliche Kollegen, heisst es von der Crew. Zudem wird auf die Nachhaltigkeit geachtet: Es werden weniger Programmhefte gedruckt, die Kinosäle werden weniger geheizt. Und bei internen Anlässen wird kein Fleisch serviert.

«Besonders auffallend in diesem Jahr sind die hohe Anzahl Spielfilme über starke Frauenfiguren», erklärte Niccolò Castelli, der künstlerische Leiter der Filmtage, in Zusammenhang mit dem neuen Programm. Ein Film über Bodybuilderinnen oder andere muskelbepackte Frauen findet sich aber nicht im Programm, vielleicht habe ich das auch übersehen.

Egal. Hoffentlich werden Frauen in den kühleren Solothurner Kinosälen nicht klischiert oder lediglich als Anhängsel eines Mannes dargestellt. Sondern als facettenreiche Charaktere mit dunklen und hellen Seiten, mit Widersprüchen, Ecken und Kanten.

Apropos dunkle Seite: Die Wolken verdecken schon seit einiger Zeit den Weissenstein. Die drei hellsten Solothurner sind nicht mehr sichtbar. Oder sind sie gar abgeschaltet worden, um Strom zu sparen? Wie sich das wohl auf die Orientierung der Solothurner Bevölkerung auswirkt?

Vielleicht fehlt auch mir die Orientierungshilfe der Scheinwerfer, wenn es um die wichtigen Fragen der Gleichstellung geht. Vielleicht soll frau nicht überall das Haar in der Suppe suchen und sich mit der Entwicklung, wie sie jetzt stattfindet, zufrieden geben. Eine Lanze für «schwache» Frauen will ich aber noch brechen. Wollen die Solothurner Filmtage die Welt abbilden, dann sind doch Frauenfiguren mit Schwächen realitätsnaher. Superheldinnen gibt es genau so viele wie Superhelden. Wenig.

Und der Unterhaltungswert ist ungleich grösser bei Charakteren, die der Realität entsprechen. «Schwache» Frauenfiguren sollen nicht nur im Namen der Gleichstellung abgebildet werden, sondern sorgen auch für einen interessanteren Kinobesuch.

