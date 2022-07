Das Elend mit der Parkgebühr beim Lidl in Solothurn

Stadtbummel Es ist ja nur ein Franken Christina Varveris Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gratisparkieren vor dem Lidl geht nicht. Felix Gerber (14. Mai 2009/Symbolbild)

Es ist ja nur ein Stutz. Aber es nervt trotzdem. «Diesmal vergesse ich das Zetteli nicht», sage ich mir jedes Mal aufs Neue. Der Franken ist hervorgeklaubt, in den Schlitz des Automaten gewürgt, das Zetteli herausgewurstelt, und ich lege es vorsichtig zur Kreditkarte, mit der ich gedenke, später zu bezahlen.

Ich bin wieder mal beim Parkplatz beim Lidl in Solothurn und es ist ein Elend. Erst musst du umechnüble, um einen Stutz zu suchen. Gut, jetzt kann man auch mit Kreditkarte zahlen und es funktioniert sogar. Also Kreditkarte nach vorne chnüble, und zwar mit Einkaufstasche unter dem einen und Kind im anderen Arm. Mühsam. Wenn du es vergisst – so wie ich meistens –, wirst du beim Eingang in den Supermarkt via Plakat daran erinnert: «Parkgebühr nicht vergessen».

Dann muss die Entscheidung gefällt werden: entweder superschnell einkaufen, damit die Adler da draussen dir keine Busse verpassen. Die drehen nämlich bestimmt täglich zu den unmöglichsten Zeiten ihre Kreise. Irgendein privates Unternehmen, das direkt an den Bussen verdient. Bezahlen Sie, liebe Leser, oder es geht Ihnen wie mir und der Einkauf kostet 40 Franken mehr.

Heute geht’s deshalb mit einem tiefen Seufzer rechtsumkehrt – mit Einkaufswagen und Kind – den Parkplatz bezahlen, um das Einkaufserlebnis gemütlich anzugehen.

Und dann bekommt man den Stutz erst wieder zurück, wenn man für 30 oder mehr Franken einkauft. Da ist also einerseits der latente Druck, über 30 Franken ausgeben zu müssen. Den gesteht man sich natürlich nicht ein, denn wen kümmert schon eis Fränkli. Aber wenn die Rechnung dann 29.90 ergibt und der Franken nicht zurückbezahlt wird, dann ist es eben trotzdem ärgerlich. So wie eine Mücke, die dich nicht schlafen lässt.

Wie ein Mückenstich schmerzt, was mir immer wieder passiert. Ich kaufe ein, es kostet über 30 Franken und ich vergesse, das blöde Zetteli an der Kasse abzugeben. Da geht Franken für Franken in Luft auf. Geschieht regelmässig. Dabei klemme ich das Ding, sobald ich es aus dem Automaten nehme, neben der Kreditkarte ins Portemonnaie. Oder ins kleine Fächli vom Handycover oder in meine Hosentasche. Am liebsten würde ich es mir auf die Stirn kleben, aber das würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren.

Irgendwie ist es immer verschwunden oder ich zu hastig beim Bezahlen und es kommt mir stets erst dann in den Sinn, wenn es schon zu spät ist. Die Verkäufer sind auch nicht sehr hilfreich, erinnern tun sie einen nur sporadisch und sicher gerade dann, wenn du eben nicht mit dem Auto einkaufen gekommen bist.

Es ist zwar nur ein Franken, aber es nervt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen