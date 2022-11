Stadtbummel: Der Gemeinderat ist das Herz von Solothurn

Stadtbummel Es gibt nicht nur ein Herz in Solothurn Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Liegt hier das Herz von Solothurn? Wagmann Wolfgang

Wo schlägt das Herz von Solothurn? In der Altstadt werden viele rufen. Einige werden es präziser verorten und, je nach Präferenz, die St.Ursen-Kathedrale oder den Marktplatz nennen. Wiederum andere werden nicht einen Platz, sondern eine Veranstaltung ins Zentrum rücken. «Nie schlägt das Solothurner Herz höher als an der Fasnacht», sagen die Narren. Freunde von Berlinern und Säuli hören dieses wiederum noch besser an der HESO. Sie haben allesamt recht, denn: Solothurn hat mehrere Herzen.

Eines davon schlägt auch im Landhaus an der Aare. Dort, wo die Sitzungen des Gemeinderats, aber auch die Gemeindeversammlungen stattfinden. Es ist somit der Ort, wo die Entscheide der Stadt gefällt werden. Wo bestimmt wird, wie die Ambassadorenstadt in die Zukunft schreitet.

Sie verwechseln das Gehirn und das Herz, korrigieren jetzt die Besserwisser. Und liegen doch falsch. Ja, hier werden Vernunfts-, aber eben auch Herzensentscheide gefällt. Zudem bleiben nicht alle Beschlüsse unbemerkt. Der eine Entscheid erfreut das Herz vieler, ein anderer bringt das Herz einiger Bürger in Wallung.

Vom Landhaus werden somit Emotionen raus in die Stadt gepumpt, in Form von Rückmeldungen fliessen sie wieder zurück in das Landhaus, wo sie die künftigen Beschlüsse beeinflussen. Wie bei den Ex-Bäumen auf dem Postplatz, deren Fällung so viele geärgert hat. Mittlerweile wurden Vorstösse eingereicht, dass in der Stadt keine Bäume leichtfertig gefällt werden.

Viel besser ist es aber, selber dieses Herz der Stadt zu besuchen, also das Landhaus aufzusuchen. Dem Gemeinderat zuzuhören – dessen Sitzungen öffentlich sind – und somit live mitzubekommen, wie Entscheide begründet werden, wer dafür und wer dagegen war. Oder noch viel besser: an der Gemeindeversammlung mitzubestimmen.

Eine Herzensfrage kann ich leider nicht beantworten. Dabei wäre es so ein schöner Schluss gewesen. Und zwar: Ist das Landhaus der Ursprung einer langjährigen Liebe? Vielleicht einer, die verbindet. West- und Vorstadt, bürgerlich und links. Eine schöne Vorstellung.

