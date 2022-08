Dank der Solothurner Kehrichtabfuhr riecht es in den Gassen gut

Stadtbummel Ein Merci den Helden von der Kehrichtabfuhr Urs Mathys Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Kehrichtsäcke in der Solothurner Gasse. Bruno Kissling

Wenn in der Stadt die Lindenbäume blühen und ihr Blütenduft die Luft in den Gassen versüsst, dann ist Solothurn jeweils eine ganz besondere, eben, im wahrsten Sinne eine dufte Stadt. Heuer hat der Zauber – wohl wegen der herrschenden Hitze – allerdings nur kurz gehalten. Dafür stechen da und dort ganz andere Gerüche in die Nasen der Passanten: weniger dufte, sondern üble Gerüche, die von Kehrichtsäcken ausgehen, die oft schon Tage vor den Abfuhrterminen auf die Gasse gestellt werden.