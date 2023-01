Kolumne: Stadtbummel Solothurn über die Weihnachtsbeleuchtung

Stadtbummel Dunkle Stunden Eva Berger Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Die Weihnachtsbeleuchtung wird am 6. Januar wieder heruntergenommen. Hanspeter Bärtschi

Morgen ist es vorbei mit dem Filter über der Altstadt, die Leuchtschnüre werden abgehängt. Schade, die Lichter in den Gassen erhellen auch meine Stube in einem viel schöneren Schein als die gewöhnlichen Strassenlaternen. Seit der Erweiterung vor ein paar Jahren, finde ich mich dank der Weihnachtsbeleuchtung gar in der ganzen Wohnung ohne Lampe bestens zurecht. Für meine Stromrechnung ist das sicher gut.

Die Energiekrise ging aber auch an der Solothurner Adventsstimmung nicht ganz vorbei. Schaufenster und Schilder seien nach Ladenschluss nur noch minimal zu beleuchten, hat die Stadtkanzlei die Geschäftsbesitzer gebeten. Das machen viele sowieso längst, die allermeisten liessen jetzt zudem ihre private elektrische Deko im Keller. Die Strassenlaternen wurden überall dort ausgeschaltet, wo die Lämpchen-Schnüre genügend Licht abgeben, zusätzlich blieben diese erstmals am frühen Morgen für ein paar Stunden ausgeknipst.

Laut dem Stadtschreiber waren dadurch die Einsparungen beim Strom klein. Für jene, die innerhalb der Mauern wohnen, haben sich die paar Massnahmen trotzdem gelohnt. Denn zwischen ein und fünf Uhr morgens war es damit wieder einmal richtige Nacht in der Stadt. Zwar nicht stockdunkel, doch wer aufs WC wollte, musste jetzt immerhin das Licht einschalten. Dafür konnten selbst Empfindliche ohne Schassé schlafen und man hat vom Ypsilon aus die echten Sterne gesehen. In der oberen Gurzelngasse noch besser, seit der rote Vögele-Schriftzug ausgeleuchtet hat.

Gedimmt war wegen der drohenden Mangellage auch der weihnachtliche Amthausplatz, das Lichtermeer der Vorjahre reduziert auf den Christbaum in der Mitte; ein besonders entzückender in diesem Jahr. Sind der Stadt die eigenen Bäume für ihre Plätze ausgegangen, fragt man sich aber, die heurige Tanne vor dem Bieltor ist jedenfalls eine Auswärtige. Während über 30 Jahren wuchs sie im Garten von Grädels bei der alten Post – jener in Bellach. Heute brennen ihre vielen Lichter zum letzten Mal, danach präsentiert sich auch der Amthausplatz in Januar-grau.

Lange hält die fade Zeit zum Glück nicht. In einer Woche ist Hilari, mit ihm kommen die Fasnachtslaternen in die Gassen. Und nur wenig später bringen die Filmtage einen warmen Gelbstich mit. Am schönsten ist es aber, wenn zwischendurch einfach möglichst gar keine Lampen, Reklamen und Dekorationen leuchten. Ein bisschen Lichtlärm-Pause ist nämlich gar nicht so schlecht. Nicht nur für die Stromrechnung.

