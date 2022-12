Stadtbummel Die Weihnachtskrise Auch wenn die Weihnachtsbeleuchtung vor dem Altstadtfenster tanzt und ein «Ave-Maria» durch die Gassen hallt: Unsere Stadtbummlerin kämpft gerade mit der Vorfreude auf das Fest. Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Weihnachtsstimmung auf dem Dornacherplatz Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Es liegt nicht an dir. Das würde ich sagen, wenn Weihnachten und ich in einer Beziehung wären. Es liegt an mir. Es liegt an mir, dass er schon fast zur Tradition geworden ist, dieser Gedanke, jedes Jahr im Dezember: «Aber ich bin doch noch gar nicht in Weihnachtsstimmung.»

Nicht dann, wenn ein Sax auf der Kreuzackerbrücke «Jingle Bells» trötet; nicht dann, wenn an der Hauptgasse ein «Ave-Maria» geträllert wird. Erst recht nicht dann, wenn einem von allen Seiten amerikanische Weihnachtshits um die Ohren gepfeffert werden. Zusammen mit den prall gefüllten Einkaufstüten, die an den Handgelenken aller schwingen, die jetzt sowieso keine Zeit zum Bummeln haben, und auch kein «Münz» für den, der auf der Gasse frierend fragt.

Nur manchmal, ganz kurz, flackert es doch auf. Das Flämmli in der Brust, das bis zum bevorstehenden Fest vielleicht doch noch zum Feuer werden könnte. Wenn am Morgen die schneebedeckten Dächer der Stadt glitzern. Wenn abends die städtische Weihnachtsbeleuchtung vor dem Fenster tanzt. Wenn unerwartet dicke Seifenblasen durch die Gassen schweben, von Gross und Klein bestaunt und von der Kälte weiss angelaufen, als wären sie aus Eis und könnten nicht platzen.

Dann tun sie es aber doch. Und der Schnee wird unter Stiefeln und Regen zu Matsch, und in einer schlaflosen Nacht wird’s zappenduster, wenn der Weihnachtsbeleuchtung der Stecker gezogen wird. So zerzaust und schief wie das Spiegelbild in der dunklen Scheibe gucken am nächsten Tag auch die Tannenbäumli auf dem Dornacherplatz.

Währenddessen nahen die Festtage. Begleitet von der Angst, dass der adventliche Zauber nicht mehr rechtzeitig anklopft.

All das würde ich Weihnachten gestehen, wenn ich könnte. Und dann, bin ich mir ziemlich sicher, würde mir schon leichter ums Herz. Und dann, bin ich mir ziemlich sicher, würde Weihnachten höchstens belustigt den Kopf schütteln und mir vielleicht so etwas sagen wie: Man kann eben nichts erzwingen. Aber das muss man auch nicht. Auch nicht an Weihnachten.

Und dann wäre das Fest da. Wie jedes Jahr. Voller Kerzen, Guetzli und dicker Umarmungen unserer Liebsten. Und die verloren geglaubte Weihnachtsstimmung, die all das mit sich bringt. Spätestens dann nehme ich mir fürs neue Jahr vor, mir nächsten Dezember nicht wieder den gleichen Stress zu machen.

Frohe Festtage!

