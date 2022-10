So fühlt sich Solothurn nach der HESO an

Stadtbummel Die Post-HESO-Flaute Judith Frei Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Besucherinnen und Besucher an der HESO. Hanspeter Bärtschi

Für Urs Unterlerchner war es die letzte HESO. Für mich hingegen war es die erste, bei der ich so hautnah dabei war wie noch nie.

Am Stand der «Solothurner Zeitung» habe ich auf unseren Wettbewerb hingewiesen, mit Leserinnen und Leser geplaudert und kritische sowie auch lobende Worte zu unserer Zeitung aufgenommen. «Die ‹Solothurner Zeitung› gehört einfach zum Z'Morgen», sagte eine langjährige Abonnentin.

Zum Abschluss meiner «Schicht» gönnte ich mir wieder einmal mehr den berühmten HESO-Berliner. Der Geruch des Frittieröls, der durch die Halle waberte, ist nicht ohne, fällt mir beim minutenlangen Anstehen ein. Die umliegenden Stände müssen für meinen Berliner-Genuss leiden.

Bestimmt angenehmer als der Geruch von Sauerchabis, denke ich mir. Rolf Affolter, der schon seit der ersten HESO Ende der 1970er-Jahren mit seiner Weinhandlung dabei ist, erklärte mir, dass am Anfang Suurchabis in der Rythalle gemacht wurde. Er war froh, als die Messe wuchs und er mit seinen Weinen in eine sauerchabisfreie Halle zügeln durfte.

Und dann war auch schon bald die ganze Festerei vorbei. Keine Hände mussten geschüttelt, kein Apéro im Schanzengraben getrunken und keine Säuli angefeuert werden. Die zehn Tage HESO sausten nur so vorbei. Und genau so habe ich mir die Solothurner Herbstmesse auch vorgestellt. Bratwurstgeruch in der Luft, viel Konsum in den Hallen und lustige Gespräche auf den Festbänken.

Was ich aber nicht erwartet habe, sind die Tage danach. Es gibt nur wenige Menschen in den Bussen und Gassen. Wie nach einem durchzechten Wochenende oder Ferien in einer grossen Gruppe, scheint sich die ganze Stadt Solothurn in ihre eigenen vier Wände zurückgezogen zu haben.

Und aus den leeren Büros kommen nur die automatisch generierten Antworten. Nach der x-ten automatischen Antwort dämmerte es mir langsam: Ganz Solothurn ist nicht in den eigenen vier Wänden, sondern am Strand, in den Bergen oder sonst wo. Es ist die schon längst bekannte Post-HESO-Flaute. S'isch scho immer so gsy, lass’ ich mich belehren.

