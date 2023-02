Stadtbummel Solothurn: Das bleibt von der Fasnacht übrig

Stadtbummel Die Solothurner Fasnacht machte mich zum Vater eines Vorhangs Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Die Solothurnerinnen und Solothurner hatten die letzten Tage nur das Eine im Kopf. Nachdem Corona zwei Jahre lang den Narrennerv betäubt hatte, hiess es nun wieder eine Woche lang: Fasnacht hier, Fasnacht da, Fasnacht überall. Fast alles andere, was die Stadt sonst beschäftigt, wurde auf danach vertagt.

In dieser Zeitperiode sind wir nun angekommen, und man kann bereits festhalten: Die Fasnacht hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schwer abzuschätzen ist, wie lange dieser bleibt. Verantwortlich dafür zeichnen sich die beiden Fasnachtsumzüge, an denen bunte Bändeli weit hinauf in den Solothurner Himmel geschossen wurden. Sehr zur Freude aller Zuschauerinnen und Zuschauer, von denen OH! und WOW! zu hören war.

Am Umzug fliegen bunte Bändeli durch die Luft. José R. Martinez

Nur, jetzt hängen die Bändeli in den Bäumen und auf der Strassenbeleuchtung. Und sie liegen auf Häuserdächern. Also an Stellen, wo weder die Mitarbeiter noch die Maschinen des Werkhofs auf ihrer Putztour hingelangen. So bleiben diese Umzugsüberbleibsel vorerst eine Erinnerung an die schöne Fasnacht. Wie sonst jeweils das einzelne Konfetti, das nach Monaten plötzlich in der Wohnung auftaucht.

Wenn mir im Mai auf einmal wieder ein Konfetti den Weg kreuzt, werde ich mich an ein besonderes Kostüm erinnern: jenes meines vierjährigen Sohnes. Fünf Wochen vor Fasnachtsbeginn fragten wir ihn: «Als was willst du dich verkleiden?» Erwartet haben wir eine Antwort à la Polizist, seine letztjährige Kostümierung. Er sagte stattdessen: «als Vorhang.»

Ein Kostüm, das in der Anfertigung eher einfach, aber an der Fasnacht selbst nicht nur praktisch ist. Sich mit einem Holzgestell durch die Menschenmassen zu schlängeln, ist herausfordernd und für die Erwachsenenbeine nicht unbedingt angenehm.

Mein Sohn, der Vorhang. Fabio Vonarburg

Seine unkonventionelle Kostümwahl hallt insofern nach, dass mir der Spitzname «Vorhangs-Vater» verpasst wurde. Und ich kriege die Frage nicht aus dem Kopf, als was sich mein Sohn nächstes Jahr verkleiden will: Bleibt er bei der Wohnungseinrichtung und geht als Sofa? Oder denkt er grösser und kostümiert sich als Hafebar, Bipperlisi oder einfach als die Zahl 11? Was er dazu sagt? «Als Vorhang.» Ich bleibe wohl Vorhangs-Vater.

Aber wie auch immer. Er ist auf jeden Fall ein Zukunftsversprechen für eine Wagenbauzunft. Stellt sich nur die Frage, welche. Aber dies lassen wir für heute offen. Die Antwortsuche würde in einem Streitgespräch enden und dennoch erfolglos bleiben.

