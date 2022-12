Stadtbummel: Eine Solothurner Ostergeschichte zu Weihnachten

Stadtbummel Der Totgeglaubte, der weiterlebt: Eine Solothurner Ostergeschichte zu Weihnachten Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Die eigentlich letzte Ausgabe des Schuljus, die nun doch nicht die letzte ist. Fabio Vonarburg

Ist etwa schon Ostern? Es sind nicht nur die «warmen» Temperaturen, die mich in der falschen Festzeit wähnen lassen. Sondern auch ein Ereignis in der Stadt, das nicht von Engeln angekündigt wurde und somit den ein oder anderen überrascht hat. Ich rede vom Totgeglaubten, der nun doch weiterlebt.

Der Gemeinderat wollte aus Spargründen das Schulmagazin Schuljus streichen, ein Entscheid, den die Gemeindeversammlung über Bord geworfen hat. Dabei werden sich die Mark-Twain-Fans im Saal mitten in den Abenteuern des Tom Sawyer gewähnt haben. Und zwar in jener Szene, in der Tom und Huck ihrer eigenen Beerdigung beiwohnen und dann – mittendrin – scheinbar von den Toten auferstehen.

Die «Todesanzeige».

Denn die «Todesanzeige» des Schuljus war bereits vor der Gemeindeversammlung gedruckt und an die Haushalte in Solothurn verteilt worden. Auf der letzten Seite der 49. und letzten Ausgabe, die nun doch nicht die letzte war, ist zu lesen: «Alle, die Schuljus kannten, wissen, was wir an ihm verlieren. Wir bitten, Schuljus ein ehrendes Andenken zu bewahren und danken allen, die ihm mit Interesse begegnet sind.» Und: «Sein vorbildlicher Charakter lebt in seinen Nachfahren in anderen Schulgemeinden weiter.»

Nicht nur dort, auch in Solothurn. Dank der Budget-Gemeindeversammlung, die man nun vielleicht in Weihnachts-Gemeindeversammlung umtaufen sollte. Nicht nur wegen des Geschenks an die Stadtschulen, sondern auch wegen des Termins, vier Tage vor Heiligabend.

Die ganze Angelegenheit kann man nun ad acta legen, respektive als PR-Coup des Jahres verbuchen. Viele, die den Schuljus bislang nicht kannten – und das werden einige sein – kennen ihn nun. Eine günstige Art und Weise also, um sich eine neue Leserschaft zu sichern. Denn ein paar Leserinnen und Leser mehr dürfte das Magazin ohnehin gut gebrauchen können. Für dieselbe Wirkung hätte es eine grosse Inseratekampagne gebraucht. Vielleicht ein Trost für jene, die das Magazin gerne weggespart hätten.

Verlassen wir dieses Thema, bleiben aber noch kurz bei Ostern. An die Osterzeit erinnern auch die farbigen dicken Eier, die man mittlerweile das ganze Jahr über bei den Detailhändlern kaufen kann. Bei diesen landet der Büroarbeiter in der Altjahrswoche häufiger, wenn er auf der Suche nach etwas Essbarem ist. Denn viele Bäckereien und Take-Aways sind in dieser Zeit geschlossen.

Ich gehöre auch zu jenen, welche in den Weihnachtstagen wenig Zeit daheim verbringen. Mittlerweile zumindest, da mich die mehrtägige Weihnachtsfesttournee aus der Stadt Solothurn führt. Früher weilte ich in dieser Zeit immer in Grächen in den Skiferien.

Der grosse St.Nikolaus in St.Niklaus. Dahinter verbirgt sich der Kirchturm. Grächen & St. Niklaus Tourismus

Wer in der Weihnachtszeit nach Grächen fährt, der kommt zwangsläufig am riesigen St.Nikolaus in St.Niklaus vorbei. Seit 1998 wird der Kirchturm der Gemeinde in einen riesigen Samichlaus verwandelt. Der Grund: Der heilige St.Nikolaus ist hier der Kirchen-, Orts- und Talschutzpatron.

Eine Idee für Solothurn? Man könnte die St.-Ursen-Kathedrale jeweils rechtzeitig zum 30. September in einen riesigen Ursus verwandeln. Dieser würde den St.Ursentag wieder sichtbarer und damit bedeutsamer machen. Und vielleicht die FDP besänftigen, welche die Existenzberechtigung des St.Ursentages in Frage stellt.

Nur wird es nie soweit kommen: Die Kosten wären wohl immens und der Aufschrei absehbar. Das kann man doch nicht tun, die ehrwürdige Kathedrale unter Blachen verstecken! Und sei es auch nur für wenige Wochen.

