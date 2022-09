Stadtbummel von Christina Varveris: der Sommer ist vorbei

Stadtbummel Der nächste Sommer kommt bestimmt mit Steg Christina Varveris Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Dieses Bild gehört der Vergangenheit an. Die kühleren Temperaturen locken nicht mehr in die Aare. Hanspeter Bärtschi

Wars das schon wieder? Fertig Aareschwümme, heisse Tage und laue Nächte? Der Herbst, der nimmts genau: Pünktlich auf den 1. September hin, ist es kühler geworden. Die Bise – vor ein paar Tagen noch erfrischend – generiert nun Hühnerhaut. Der Prosecco – vor ein paar Tagen bei Zimmertemperatur ungeniessbar, kann man jetzt direkt einschenken. Die Fensterläden – vor ein paar Tagen rund um die Uhr geschlossen – können nun tagsüber wieder offen bleiben.

Die Hitze ist aus den Häuserwänden gewichen, drinnen ist es kühler als draussen. Abends muss ein Pulli her, manche laufen bereits im Trenchcoat herum.

Ja, er war schön der Sommer in Solothurn. Heiss und sonnig, so wie ein Sommer sein soll. Aber er ist einfach so kurz! Oder die Zeit vergeht so schnell. Und schon sind wir im Spätsommer, oder im Frühherbst. Oder im Vorwinter. Egal wie dieser Zustand heisst – der Sommer ist vorbei. Mit jedem Grad sinkt meine Stimmung ein bisschen. Bis hin zu grau und depressiv.

Wie der Postplatz.

Wie können sie nur diese uralten, wunderschönen Bäume fällen? Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Ja, wir hätten abstimmen können, selber schuld wer nicht an die Gemeindeversammlung ging. 179 Personen waren dort. 2000 haben später – zu spät – die Petition unterschrieben, welche die Bäume retten wollte. Vielleicht müsste man mal das Konzept Gemeindeversammlung überdenken. Scheint nicht mehr so zeitgemäss. Aber das ist ein anderes Thema.

Jetzt starren wir beim Postplatz an graue Wände, graue Böden und in den grauen Himmel. Der einzige Lichtblick: die gelbe Baumaschinen.

Denn er soll ja wieder florieren der Postplatz, die Bagger sind schon am Rumoren. Und da schwimmt ein Floss auf der Aare, haben Sie es gesehen? Wird etwa schon der neue Aaresteg vorbereitet? Rasch mit dem Stand up Paddle hingefahren und gefragt. Aber nichts da: Die revidieren nur die Brückenpfeiler.

Machts nichts, der Steg, der ist geplant und 16 Bäume soll es auf dem Postplatz auch wieder geben. Wie lange es geht, bis diese gross genug sind, dass sie auch Schatten spenden, sei dahin gestellt. Immerhin sollte der Steg nächsten Sommer stehen, oder liebes Stadtbauamt?

Dieser Gedanke hebt nämlich meine Stimmung um einiges. Der Sommer ist zwar vorbei, aber der nächste kommt bestimmt. Und dann sind wir um einen netten Einstieg in die Aare reicher.

