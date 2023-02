Stadtbummel: Die leere Zeit zwischen Filmtage und Fasnacht

Stadtbummel Das Februarloch Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Ausflug ins Grüne: So sieht es momentan beim «Weitblick» aus. Hanspeter Bärtschi

3, 2, 1, klick. Es werde Licht. Auf der Gasse, schräg vis-à-vis vom Stubenfenster. Dort nutzt ein Geschäft offenbar eine Zeitschaltuhr, damit jeden Morgen, exakt um die gleiche Zeit, die Lichter angehen. Wie ich das weiss? Letztens war ich früh genug wach und blickte nach draussen, verzweifelt auf der Suche nach Licht in all der winterlichen Dunkelheit. Möglicherweise habe ich mich dann, nach einem ersten Verdacht bezüglich Zeitschaltung, wiederholt zu dieser Zeit vor das Fenster gestellt, um meine Theorie zu bestätigen. Merkwürdig? Ja, finde ich auch. Wer hat schon die Zeit für so was.

Aber es ist eben Februar. Und das Loch, in das wir laut dem schweizerischen Sprachgebrauch fallen, sobald das neue Jahr beginnt, öffnet sich meines Erachtens erst im zweiten, nicht im ersten Monat des Kalenderjahrs. Der Januar beginnt mit Schwung, mitgenommen aus den lichterfüllten Festtagen. Sogar die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt schimmert an den ersten Tagen noch. Und nicht zuletzt beleben dann natürlich die Filmtage die Stadt.

All das fehlt im Februar, und bis zum Frühlingsbeginn im März dauerts gefühlt noch ewig. Bis dahin klafft ein dunkles, kaltes Loch. Was tun also im Februar? Vielleicht raus aus der Stadt, aus der Routine, für etwas mehr Leichtigkeit und Licht im Alltag? Das geht in Solothurn ganz gut, im Nu ist man im Grünen. Oder?

Nicht ganz. Auf dem Spaziergang Richtung Witi baden wir nicht in satten Grüntönen. Eher in Mist – also Stadtmist, der da auf der einen Fläche saniert wird. Auf der anderen Seite lässt das Projekt «Weitblick» noch nicht ebendiesen gewähren, sondern kommt in Form von Grossbaustelle und schmutzig-brauner Erde daher. Auch das Blickfeld Richtung Jura wird von Baukränen gesäumt, und wer sich einmal achtet, sieht überhaupt überall nur noch Baugerüste.

Also wieder rein in die Stadt, ohne die gewünschte Erleuchtung gefunden zu haben. Diese liefern uns dafür dann die bunt gekleideten Herren, die wie jedes Jahr gar euphorisch und in leicht einschüchterndem Ton «Plaketten!» verkaufen. Während uns im Hintergrund, vor dem Kleidergeschäft, Chesslerhemli entgegenleuchten. Die Fasnacht steht vor der Tür. Bereits nächste Woche hält sie Einzug.

Also gilt es nur ein halbes Februarloch zu überwinden. Dabei hilft auch ein Plakat, das derzeit überall hängt. Es wirbt für eine neu erschienene Serie – trägt aber eine Botschaft, die auch sonst ganz gut passt: «When you’re lost in the darkness, look for the light»; wenn du in der Dunkelheit verloren bist, suche das Licht. Ob wir das Licht jetzt in Form einer Zeitschaltuhr auf der Gasse finden. Oder in einem schneeweissen Chesslerhemli.

