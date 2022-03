Stadtbummel Bei uns explodieren wenigstens nur die Energiepreise Urs Mathys 25.03.2022, 05.00 Uhr

Es gab Jahre, da musste man froh sein, dass es den 20. März gibt: den Tag des astronomischen Frühlingsanfangs. Doch heuer hätte es ihn gar nicht mehr gebraucht – auch so brach sich der Lenz in den Gassen und auf den Plätzen von Solothurn seine Bahn. Dies ganz ungeachtet des Saharastaubes, der das Stadtbild bei Tag in ein fast so gelbes Licht tauchte, wie jeweils während der Solothurner Filmtage die Strassenlaternen die Januar-Nächte gelb erleuchten.

Erst recht ist der Frühlingseinzug an den Ufern der Aare sichtbar, wo nicht nur die Sitzplätze der Restaurants, sondern auch die Stehplätze am Aaremürli oft so dicht belegt sind, dass es fast kein Durchkommen gibt. Und wenn es dennoch in Sachen Frühling eines weiteren Beweises bedurft hätte, dann blicke man einfach in den Kreuzackerpark: Dort verheisst der eben wieder aufgestellte Container der Hafebar ab dem 8. April erst recht wieder Strandfeeling vor der Haustüre.

Schon bald sieht es an der Hafebar wieder so aus. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Grosses verheissen auch die Profilstangen, die dieser Tage in der Nähe der Westumfahrung aufgestellt werden. Sie zeigen, wo die geplante temporäre Anlage zur Aufbereitung des Stadtmistes zu stehen kommen soll. Dort werden in den nächsten Jahren jene Unmengen von Altlasten sortiert und der ordentlichen Verwertung zugeführt, die unsere Vorfahren uns um die Mitte des letzten Jahrhunderts hinterlassen haben.

Ob die dafür budgetierten 120 Millionen Franken ausreichen werden, muss sich erst noch weisen. Einmal mehr zeigt sich, dass alles, was wir jetzt unserer Umwelt zufügen – etwa unserem Trinkwasser –, dereinst von unseren Nachfahren ausgebadet werden muss.

Solothurner Stadtmist: Stand der Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Apropos ausbaden: Jetzt müssen wir dafür bezahlen, dass wir uns in den letzten Jahren in Sachen Energieversorgung immer mehr in die Abhängigkeit der Ölscheichs und von Gas-Zar Putin begeben haben. Während die Ukraine in Schutt und Asche gebombt wird, explodieren bei uns wenigstens nur die Energiepreise.

Derweil dürften sich jene Stadtsolothurner Liegenschaftsbesitzer glücklicher schätzen, die seinerzeit zum Anschluss ans regionale Fernwärmenetz verpflichtet worden sind oder jetzt im Rahmen des laufenden Ausbauschrittes neu ans Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Nicht alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer haben das Privileg, einem regionalen Energielieferanten – der Kebag – «ausgeliefert» zu sein. Wir anderen finanzieren weiterhin das süsse Leben autokratischer Golfstaaten-Scheichs oder – noch viel schlimmer – das menschenverachtende Gemetzel eines Kriegsverbrechers in der Ukraine.

Der eine oder die andere von uns dürfte sich spätestens jetzt die Frage stellen, ob wir gut beraten waren, als wir kantonale und nationale Energievorlagen bachab geschickt haben. Wir wären in Sachen Energieunabhängigkeit jedenfalls schon ein paar Schritte weiter, wenn wir nicht auf unsere Öl- und Gaslobbyisten (Namen bekannt) gehört hätten.