Solothurn: Anerkennungspreis für Kunstsupermarkt

Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn Kunstsupermarkt gewinnt den Anerkennungspreis: Wegen des «unerschütterlichen Glaubens an die Idee» Es hat Tradition: An ihrer Generalversammlung verleiht die Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn jeweils einen Anerkennungspreis. Dieses Mal ging dieser an Peter Lukas Meier, den Betreiber des Kunstsupermarkts. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 16.03.2022, 15.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Betreiber Peter Lukas Meier im Kunstsupermarkt. Tom Ulrich

«Das war eine Überraschung», sagt Peter Lukas Meier, Betreiber des Kunstsupermarktes, der im Rothus Solothurn jeweils um die 25’000 Besucher anlockt. Meier durfte an 13. Generalversammlung der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn dafür den diesjährigen Anerkennungspreis entgegennehmen.

«Wir machen weiter, die grosse Anerkennung des Kunstsupermarktes motiviert uns natürlich sehr», so Meier. Er und seine Frau Judith hätten beschlossen, die 5000 Franken, die man mit dem Preis erhalten habe, an die Glückskette zu spenden – zu Gunsten der Ukraine. Die Vereinigung würdigte Meiers Kreativität, seinen «unerschütterlichen Glauben an die Idee des Kunstsupermarktes».

Wechsel an der Spitze

Tobias Jakob gab das Amt als Präsident der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn ab. Wolfgang Wagmann

Nachdem die beiden letzten Generalversammlungen der Stadt- und Gewerbevereinigung (SGSo) wegen Corona nur schriftlich hatten durchgeführt werden können, trafen sich 85 Teilnehmende in der Rythalle Solothurn.

Nach sechs Jahren an der Spitze der SGSo durfte Tobias Jakob seinen Nachfolger zur Wahl vorschlagen: Einstimmig wählte die Versammlung den Rechtsanwalt und Notar Reto Gasser zum neuen Präsidenten.

Sein Nachfolger ist Reto Gasser. Oliver Menge

«Ich möchte auch in Zukunft alle Mitglieder einbinden in die Entscheidungsprozesse», so Gasser und fügte an: «Solothurn bietet viel, wir haben einen guten Mix in der Stadt.» Er ziehe es vor, Dinge am Telefon direkt und persönlich zu besprechen, statt 20 E-Mails zu schreiben.

Der scheidende Präsident Tobias Jakob wurde von Peter Kurz, Vizepräsident der Credit Suisse, verabschiedet. Man habe seine klaren Positionen geschätzt sowie sein Netzwerk.

Türschwellen mit Hilfe einer Rampe überwinden

Weiter wurde an der Generalversammlung das Projekt «SO klappt’s» vorgestellt, dass unter anderem von der Stadt- und Gewerbevereinigung initiiert wurde. Achim Bader, Präsident des Vereins Selbstvertretung des Kantons Solothurn, stellte eine mobile Rampe vor, die Menschen mit Beeinträchtigungen oder Leuten mit Kinderwagen den Einlass in die Geschäfte Solothurns erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen soll.

«Ein Elektrorollstuhl ist gut und gerne 200 kg schwer; damit kann es schon Probleme geben, eine Schwelle von 5 cm zu überwinden», so Bader. Nur wenn man selbstständig sei, sei man auch selbstbestimmt. Sonst könne schon der Kauf eines Blumenstrausses zum Valentinstag ein Ding der Unmöglichkeit werden.

So sieht die Klapprampe für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer aus. Hanspeter Bärtschi

Die Rampe, die den Mitgliedern stark vergünstigt angeboten wird, erfülle alle Anforderungen an Sicherheit und Handlichkeit, so Bader. Die Stadt Solothurn könne damit anderen Städten als barrierefreiste Kantonshauptstadt ein Vorbild werden.

Das sei auch nicht so schwer, da die Stadt so klein sei. Jürgen Hofer von Region Solothurn Tourismus schloss sich dem Votum an; alle Infos zur Zugänglichkeit seien auf der Website von Solothurn Tourismus zu finden. «Das Geld für die Rampe ist gut investiert, es kommt zurück», so Hofer und meinte schmunzelnd:

«Wir sind alle froh darum, wenn wir dann mal mit dem Rollator unterwegs sind.»

Stadtpräsidentin zum geplanten Casino

Das Schlusswort hielt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Ihr sei von der Stadt- und Gewerbevereinigung ein positiver Eindruck attestiert worden und sie hoffe, das bleibe so.

Ingold nahm Bezug auf den Altstadtbrand und danke der Feuerwehr für ihren guten Einsatz. Ebenfalls erwähnte sie die schlimme Situation in der Ukraine. Zum Schluss kam sie auf das geplante Casino zu sprechen und meinte, sie sei überall darauf angesprochen worden. Ingold:

«Ich sehe primär die Chance.»

Aber zuerst müsse überhaupt einmal ein Standort gefunden werden, so Stefanie Ingold.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen