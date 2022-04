Stadt Solothurn Wenn Bäume Bauprojekten weichen müssen, ist Kritik nicht weit: «Es fehlt der Respekt vor der Natur» Die 100-jährige Eiche an der Solothurner Eichenstrasse wurde letzte Woche gefällt. Im Vorfeld war die Kritik der Anwohnenden gross. Die Stadt wird nicht zum ersten Mal für seinen Umgang mit Bäumen kritisiert. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 26.04.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die alte Eiche an der Eichenstrasse in Solothurn. Sie wurde am vergangenen Donnerstag gefällt Peter Bohnenblust

«Der Anblick auf die leere Strasse schmerzt.» Die beiden Anwohnerinnen blicken auf die Stelle, wo wenige Stunden zuvor noch eine mächtige, über hundert Jahre alte Eiche stand, bevor sie am Donnerstagmorgen der Motorsäge zum Opfer fiel. «Das Quartier hing an diesem Baum», sind sich die Anwohnerinnen einig. «Die Eiche begründete den Strassennamen und war ein Treffpunkt für einheimische Vögel und Tiere. Spazierenden und Hunden bereitete sie ebenso viel Freude.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Fällung rechtfertigt die Stadt mit dem Gesundheitszustand des Baumes. Zudem stand die Eiche einem Bauprojekt im Weg: Entlang der Brühlgrabenstrasse, in dessen Ecke der Baum bislang stand, plant die Stadt ein Trottoir. Bis zu den Hochhäusern der Weststadt wird dieses durchgängig sein. Ein Projekt, das bei Anwohnenden auf Kritik stösst. «Leider ist es in der Schweiz nicht möglich, zugunsten der Natur auf ein normiertes Trottoir zu verzichten», sagte eine der befragten Anwohnerinnen.

Ähnlich klingt es bei Peter Bohnenblust, der im Quartier wohnt: «Für mich ist es unverständlich, dass im Zeitalter der Klimaerwärmung ein so mächtiger Baum allein wegen eines unsensibel geplanten Trottoirs gefällt werden muss. Mir fehlt einmal mehr der Respekt vor der Natur.»

Bohnenblust hätte das Trottoir lieber auf der anderen Seite gesehen. Denn auf der geplanten Strassenseite sei es sowohl für Erwachsene aber vor allem für Kinder gefährlich. Die drei Strassenkreuzungen seien wegen vorhandenen Hecken und Zäunen unübersichtlich. Auf der anderen Strassenseite hingegen wäre das Trottoir übersichtlich und kreuzungsfrei begehbar.

Baumstrunk der gefällten Eiche am Eichenweg in Solothurn. Dominik Bloch

Die Eiche ist nun gefällt. Die Sanierungsarbeiten haben begonnen. Eher ungern geben die Befragten zu: «Von aussen sah die Eiche vital aus. Im Inneren ist sie jedoch morsch. Die Stadt hat ihren Gesundheitszustand wohl richtig eingeschätzt.» Zur Besänftigung der Anwohner plant die Stadt die Pflanzung eines neuen Baums. Der Standort sei noch nicht definiert.

Der städtische Umgang mit Bäumen sorgt regelmässig für Kritik

Der Umgang der Stadt mit Bäumen sorgt immer wieder für Kritik - nicht nur am Eichenweg. So wurde in den letzten Jahren etwa moniert, dass die Stadt sich zu wenig für den Erhalt des Mammutbaums im Blumenstein-Quartier eingesetzt habe (siehe Box). Und an der Gemeindeversammlung im Juni, als die Umgestaltung des Postplatzes das Thema war, sagte ein Anwesender:

«Mir fehlt die Demut gegenüber dem Baum.»

Noch stehen auf dem Postplatz je drei Linden und Spitzahorne. Diese werden jedoch verschwinden. Auch hier heisst es, die Bäume seien in einem schlechten Gesundheitszustand.

Die Bäume auf dem Postplatz werden in Folge der Umgestaltung gefällt. Fabio Vonarburg

Die Neugestaltung des Platzes ist beschlossene Sache. Die Einsprache von Pro Natura Solothurn gegen die Abholzung der Bäume wurde abgewiesen. Den Baustart plant die Stadt auf Anfang August. Trotz des baldigen Baustarts verursachte das Projekt Knatsch.

Pro Natura Solothurn argumentierte in ihrer Einsprache mit einem eigenem Gutachten, das jenes der Stadt in Frage stellt. «Die Bäume haben eine mittlere bis lange Lebenserwartung. Es gibt keinen Grund, die Bäume zu fällen», heisst es im Gutachten der Naturschutzorganisation. Der Erhalt sei dringend empfohlen, da die Bäume zentral fürs städtische Klima seien.

16 neue Bäume stehen zukünftig auf dem Postplatz. «In Tat und Wahrheit würde der neue Postplatz erst einmal für viele Jahre grau, unattraktiv und kümmerlich aussehen.», heisst es bei Pro Natura. Weiter sei die geplante Anordnung der neuen Bäume viel zu dicht.

Grauer wird dereinst auch die Schöngrünstrasse. Auch hier fallen einem Bauprojekt Bäume zum Opfer. Auch hier gab es Widerstand. Die Strasse heisse Schöngrün- und nicht Schöngraustrasse, wehrte sich die FDP gegen das Vorhaben.

«Man prüft es noch einmal und noch einmal und kommt immer zum selben Schluss», hielt Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamtes, dagegen. Erklärte, warum es nicht anders ginge. Der Grund sei die Strassensicherheit. Nur mit der Fällung von acht der elf Bäume könnten die Sichtweiten gemäss der Strassennorm eingehalten werden, führte sie aus.

Die Schöngrünstrasse wird saniert. Die meisten Bäume und Parkplätze fallen weg. Fabio Vonarburg

Schmerzen wird es dennoch viele. So wie meist, wenn Bäume weichen müssen.

Solothurn verhindert die Fällung des Mammutbaums im Blumenstein-Quartier nicht Ende Mai des letzten Jahres wurde der Mammutbaum im Blumenstein-Quartier gefällt. Bis dann ragte der Baum während 150 Jahren, wie ein Wahrzeichen in die Höhe. Fällung des Mammutbaums im Blumenstein-Quartier in Solothurn. Fabio Vonarburg Die Rolle der Stadt stiess auf Kritik. Verschiedene Parteien versuchten während zwei Jahren den Baum vor seinem Schicksal zu bewahren. Politiker, Anwohner und der Naturschutzverein Pro Natura Solothurn setzen sich für den Erhalt des Baums ein. SVP-Gemeinderätin Marianne Wyss forderte vom Gemeinderat den Einzelschutz des Baums. Der Gemeinderat wies den Vorstoss zurück. «Es wäre kaum angemessen, dass nach vielen Veränderungen des ehemaligen Naturparks der Gemeinderat plötzlich in ein laufendes Bauprojekt eingreift», begründete Gaudenz Oetterli stellvertretend für den Gemeinderat die Entscheidung. Wegen diesem Entscheid lancierte der Anwohner, Conrad Stampfli, mit Pro Natura Solothurn eine Petition. Er wollte den Gemeinderat umstimmen. Obschon die Petition mit 568 Unterschriften in der Bevölkerung auf grosse Unterstützung stiess, beachtete der Gemeinderat diese nicht. Der Stadtpräsident Kurt Fluri schrieb in seiner Stellungnahme: «Wir nehmen von Ihrer Petition Kenntnis, leisten ihr aber keine Folge.» «Mich ärgert auch das Versagen der Behörden», meinte Stampfli getroffen vom Verlust des Baums. Bis 2002 stand das gesamte Areal unter kantonalem Schutz. Im Anschluss überliess der Kanton die Entscheidung über das Blumenstein-Quartier der Stadt. Sie wurde nie aktiv. Private planten an selbiger Stelle eine Wohnüberbauung, die «Villa Blumenstein». Letztendlich musste der Mammutbaum dieser Überbauung Platz machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen