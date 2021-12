Solothurn: Ladenbesitzer über die Sonntagsverkäufe

Stadt Solothurn Von «gut gelaufen» bis «enttäuschend»: Drei Ladenbesitzer über ihre Erfahrungen mit den Sonntagsverkäufen Offene Läden in der Stadt Solothurn: Am Dritten Advent fand der erste Adventsonntagsverkauf statt. Das sagen drei Geschäftsführer über den Anlass. Judith Frei Jetzt kommentieren 13.12.2021, 19.44 Uhr

Auch am Dritten Advent flanierten keine Kamele durch die Solothurner Altstadtgassen. Die schon seit über 15 Jahren durchgeführte «Wiehnachtsreis» konnte dieses Jahr wieder nicht stattfinden. Doch im Gegensatz zum Vorjahr fand der erste von zwei Adventsonntagsverkäufen statt.

Marc Trostel in seinem Laden «Vom Fass». Judith Frei

«Ja, der vergangene Sonntagsverkauf ist gut gelaufen. Wir hatten immer Kundschaft im Laden», sagt Marc Trostel zufrieden. Er führt den Laden Vom Fass in der Schaalgasse und verkauft Lebensmittel – wie schon der Name sagt – vom Fass. Dezember ist sein verkaufsstärkster Monat. Der Halloween-Sonntagsverkauf Ende Oktober ist bei ihm nicht gut gelaufen. So oder so mag Trostel die Stimmung an diesem Sonntag:

«Die Leute sind weniger gestresst und man kommt ins Gespräch.»

Wieso harzt es an manchen Sonntagsverkäufen? «Von der Kundschaft bekomme ich oft die Rückmeldung, dass sie nicht wissen, welche Geschäfte überhaupt offen sind», versucht Trostel zu erklären. Er glaubt aber, dass frühzeitigere Werbung und gebührenfreies Parkieren in der Stadt helfen könnten, die Frequenz zu steigern.

Wie lockt man mehr Leute in die Stadt und Läden?

Der Inhaber und Geschäftsführer des Mode Küng, Thomas Schärer, hat den vergangenen Sonntagsverkauf ähnlich wie Trostel erlebt. Erfahrungsgemäss seien diese Sonntage immer gut besucht. «Die Leute wissen auch, dass dann die Läden offen sind, da es diese Adventsverkäufe schon lange gibt», sagt er.

Thomas Schärer, Inhaber und Geschäftsführer von Mode Küng. Hanspeter Bärtschi

Er habe zudem auch seine Kundschaft angeschrieben. Es seien aber neue Kunden zu ihm einkaufen gekommen. Je mehr Läden geöffnet hätten, desto mehr Leute würden auch in die Stadt kommen. Zudem sei es immer gut, wenn auch sonst etwas in der Stadt laufe, das würde die Frequenz erhöhen.

Doch sei das nicht automatisch ein Garant, dass er mehr Kundschaft in seinen Läden habe – so ist der Sonntagsverkauf letzten Oktober bei ihm nicht gut gelaufen, obwohl die Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn (SGSo) auf dem Friedhofsplatz anlässlich von Halloween ein Kindertheater organisierte, das mehrmals am Tag aufgeführt wurde.

Bei Rauch lief der Oktober besser

Fabian Rauch, Inhaber von Rauch’s Gewürze & Tee an der Goldgasse hat einen eher enttäuschenden Sonntagsverkauf erlebt, dafür sei für ihn derjenige im Oktober erfolgreich gewesen. Rauch ist überzeugt:

«Es ist gut, wenn der Sonntagsverkauf einen Eventcharakter bekommt.»

So könne man sich auch gegen die grossen Einkaufszentren behaupten und mehr Familien in die Stadt locken.

Inhaber von Rauch’s Gewürze & Tee: Fabian Rauch. Judith Frei

«Solothurn ist eine wunderschöne Stadt, um einkaufen zu gehen. Es hat viel Potenzial hier», ist der gebürtige Deutsche überzeugt: «Die Leute schätzen auch die persönliche Beratung und nicht alle kaufen gerne online ein.»

Grosse Unterschiede an Halloween

Die Stadt- und Gewerbevereinigung hat noch keine Bilanz zum vergangenen Sonntagsverkauf gezogen. Der Halloween-Sonntagsverkauf sei hingegen bei einigen Läden sehr gut gelaufen, bei anderen sehr schlecht, weiss Charlie Schmid, Präsident der SGSo.

Er bedauert sehr, dass dieses Jahr die Anlässe wie die «Wiehnachtsreis» nicht durchgeführt werden können. «Das die Events nicht stattfinden können, hilft sicher nicht, die Frequenz zu steigern», meint er konsterniert. Er ist aber erfreut darüber, dass viele Geschäfte im Advent an den Sonntagsverkäufen mitmachen.

