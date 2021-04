Stadt Solothurn Saisonstart in der Badmeister Sommer Lounge in Kooperation mit der Cocktailbar zum Türk Am Freitag startet die Badmeister Sommer Lounge offiziell in die dritte Saison und öffnet ab 15:00 Uhr die Gartenterrasse direkt an der Aare. Dieses Jahr ist auch der Inhaber der Cocktailbar zum Türk mit dabei. Joel Dähler 21.04.2021, 14.58 Uhr

Die Badmeister Lounge auf dem CIS Areal in Solothurn.

Hanspeter Bärtschi

Freunde auf einen Drink oder Knabbereien im Badmeister treffen ist bald wieder möglich. Die Badmeister Sommer Lounge in Solothurn gleich hinter dem Kofmehl/CIS-Gebäude direkt an der Aare hat ihre Crew zusammengetrommelt und setzt alle Hebel in Bewegung zum Start der dritten Saison. Am kommenden Freitagnachmittag soll es losgehen.