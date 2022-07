Solothurn: Abbruchbagger ist vor dem Bürgerspital vorgefahren

Stadt Solothurn Riesiger Abbruchbagger macht den Anfang: Das alte Bürgerspital ist dem Untergang geweiht Die Abbrucharbeiten beim alten Bürgerspital ziehen derzeit viele in ihren Bann. Ein riesiger Abbruchbagger hat damit begonnen, die Aussentreppe und die Balkone wegzureissen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 26.07.2022, 18.16 Uhr

Der Abbruchbagger reisst den Aussentreppe des alten Bürgerspitals weg. Hanspeter Bärtschi

Die Greifzange fährt in die Höhe, packt die Betontreppe, die unter dem festen Griff zerbröselt, und reisst wieder ein Stück Beton heraus. Aus einem nahe der Greifzange integrierten Schlauch wird zeitgleich Wasser gespritzt, sodass die Staubwolke sich in Grenzen hält. Zudem hält ein Kran ein paar Meter daneben eine Schutzwand empor, schützt damit den nahen Neubau vor Schäden.

Abbruch des alten Bürgerspitals. Hanspeter Bärtschi

Es ist ein Maschinenungetüm, das derzeit dem alten Bürgi zu Leibe rückt. 180 Tonnen schwer ist der Abbruchbagger der Aregger AG, der zu den grösseren seiner Art gehört. Die Greifzange erreicht Höhen von bis zu 55 Meter. Das nicht ganz 40 Meter hohe Dach des früheren Bürgerspitals ist damit ein Klacks für den Bagger, dessen Groupies nicht aus dem Staunen herauskommen.

Dies sieht man nicht alle Tage: Die Abbrucharbeiten faszinieren. Hanspeter Bärtschi

Die Abbrucharbeiten des Bürgerspitals sind derzeit ein beliebtes Ausflugsziel für Familien – zieht doch die schwere Maschine vom Enkel bis zum Grossvater alle in ihren Bann. Teils bleiben auch die Autos mitten in der Strassenschleife vor dem Bürgerspital stehen, um kurz einen Blick auf die Arbeiten zu werfen, bis sie vom Sicherheitsdienst weitergewunken werden.

Der Abbruchbagger reisst die Aussentreppe weg. Hanspeter Bärtschi Der Abbruchbagger reisst die Aussentreppe weg. Hanspeter Bärtschi Diese Treppe steht nicht mehr lange. Hanspeter Bärtschi Die Greifzange hat eine ungeheure Kraft. Hanspeter Bärtschi Mittagspause: Der Bagger ruht. Hanspeter Bärtschi Zuschauer beobachten die Arbeiten des Abbruchbaggers. Hanspeter Bärtschi Der Blick von oben auf den Bagger. Hanspeter Bärtschi Die Arbeiten schreiten schnell voran. Hanspeter Bärtschi Max Karli zeigt den Stand der Innenarbeiten. Hanspeter Bärtschi Max Karli erklärt die verschiedenen Phasen der Entkernung. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom Innern des früheren Spitals, das in wenigen Monaten der Vergangenheit angehört. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom Innern des früheren Spitals. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom Innern des früheren Spitals. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom Innern des früheren Spitals. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom Innern des früheren Spitals. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom Innern des früheren Spitals. Hanspeter Bärtschi Hier die einstige Eingangshalle. Hanspeter Bärtschi

Auch für Max Karli, der den Bauleiter in dessen Ferien vertritt, ein nicht alltägliches Gerät. «So etwas sieht man nicht alle Tage. Das ist schon etwas anderes, als ein Einfamilienhaus abzureissen, das innert einer Woche fort ist», erläutert der bald 72-Jährige, der auch der Bauleiter beim Neubau war, warum er nicht lange überlegen musste, als die Anfrage kam.

Derzeit reisst der Abbruchbagger die Aussentreppen ab, dann wird er die kleinen Balkone auf der Nordseite von Haus 2 entfernen. Danach hat der Bagger den ersten Teil seiner Aufgabe erfüllt und wird vorläufig abziehen. Während seiner Abwesenheit wird das alte Bürgi eingerüstet, die Schadstoffsanierung steht an. Das heisst, die schadstoffbelasteten Kittfugen müssen vor dem Rückbau des Gebäudes entfernt werden.

Max Karli führt ins Innere des Bürgerspitals, hier, wo ein Grossteil der Abbrucharbeiten vonstattengeht, fern aller begeisterter Blicke. Der Kiosk in der Eingangshalle steht noch, ebenfalls der Empfangsschalter. Mit dem Lift, der noch immer in Betrieb ist, geht es in die 14. und somit oberste Etage. Hier sind zwei der drei Phasen der Entkernung abgeschlossen.

Max Karli führt durch das Innere des alten Bürgerspitals. Hanspeter Bärtschi

Im Zuge der Vorentkernung sind alle Installationen, wie etwa Sanitäranlagen, Elektrokabel sowie Heizkörper, verschwunden. Auch die danach anstehende Schadstoffsanierung ist hier abgeschlossen. Als dritte Phase steht noch die definitive Entkernung an, bei der die nicht tragenden Elemente entfernt werden.

Arbeiten gehen bis ins nächste Jahr

Im Herbst wird das Bürgerspital wieder zum Ausflugsziel, dann wird das Haus 2, später die Häuser 3 und 4, stockwerkweise abgerissen. Zuerst werden jeweils die Fassadenelemente entfernt, dafür wird Ende August ein Kran aufgestellt. Übrig bleibt, was in der Bausprache Skelettbau genannt wird. Ist auch dieser abgetragen, folgt derselbe Ablauf eine Etage tiefer. Die Arbeiten werden sich bis zirka Februar 2023 hinziehen. Danach wird noch der Kamin abgerissen.

Es werden Wochen und Monate, in denen die Augen der Kinder wieder strahlen. Der perfekte Ausblick bietet sich übrigens nahe des Haupteingangs zum neuen Bürgerspital. Hier hat man den idealen, etwas erhöhten und erst noch sicheren Ausblick auf die Abbrucharbeiten. Bereits letzte Woche, als der tonnenschwere Bagger angeliefert wurde, kamen Beobachter hierher. Spitalpersonal scherzte: «Eigentlich sollte man hier Popcorn verkaufen.»

