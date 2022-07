Solothurner Postplatz: Petition will Ahornfällung verhindern

Stadt Solothurn «Rettet den Ahornbaum beim Postplatz»: Petition findet in wenigen Stunden über 700 Unterstützer Beim Thema Postplatz kehrt keine Ruhe ein. In zehn Tagen soll die Umgestaltung nach langer Vorlaufzeit nun beginnen – doch es gibt Widerstand: Besonders ein Baum soll gerettet werden. Fabio Vonarburg 1 Kommentar 28.07.2022, 15.38 Uhr

Der Ahornbaum auf dem Postplatz. Hanspeter Bärtschi

Auch in der Toskana liest alt Gemeinderat Beat Käch (FDP) Zeitung. Als er las, dass ab dem 8. August die sechs Bäume beim Postplatz in Solothurn gefällt werden, haute er - Ferien zum Trotz - in die Tasten, verfasste einen Leserbrief und löste damit einen personenstarken Widerstand aus.

Beat Käch war 30 Jahre lang Gemeinderat. 2021 trat er nicht mehr zu den Wahlen an. Hanspeter Bärtschi

«Ich habe absolut kein Verständnis, dass man in der heutigen Zeit grosse Bäume auf öffentlichen Grund fällen lässt», schrieb Käch im Leserbrief. Und weiter: «Bis die geplanten Bäume Schatten werfen, wird viel Zeit vergehen, und gerade diesen Sommer hat man gesehen, wie wertvoll grosse Bäume sind!»

Er fände es völlig unverständlich, dass sich niemand gegen die Baumfällaktion wehrt, so Käch, sprach damit linke Parteien an. Danach richtete er seine folgenden Worte direkt an eine bestimmte Organisation: «Auch von Pro Natura erwarte ich eine starke Reaktion; mindestens der grosse Baum im Westen muss stehen bleiben!»

Also jener Baum, der in den letzten zwei Jahren ein beliebter Schattenspender war, hat er doch einen Kronendurchmesser von über zehn Metern. Käch ist überzeugt, dass man das Projekt dazu nur leicht ändern müsste.

Beat Käch wurde in seinen Ferien gehört respektive gelesen. Und wie. Nach wenigen Stunden hat die Petition, welche Pro Natura Solothurn aufgrund seines Leserbriefes lancierte, bereits über 700 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden (Stand Donnerstagnachmittag). «Rettet den Ahornbaum beim Postplatz», lautet die Forderung der Petition, die auf der Plattform Petitio aufgeschaltet wurde.

Nur die Einsicht des Stadtbauamtes und der Politik könne die Fällung des Ahorns noch verhindern, heisst es in der Petition. Mit einer breiten Unterstützung und dem Druck aus der Bevölkerung sollen die Behörden überzeugt werden, «ihre Verantwortung wahrzunehmen, damit der Postplatz nicht zu einem grauen und heissen Unort der Stadt wird».

Es ist nicht das erste Mal, dass Pro Natura Solothurn versucht, einen Baum mittels Petition auf der Onlineplattform Petitio zu retten. Dasselbe Vorgehen wählte die Naturschutzorganisation vor zwei Jahren beim Mammutbaum. 586 Unterstützerinnen und Unterstützer fand die Petition «Rettet den Mammutbaum am Sälirain». Erfolglos. Am 27. Mai 2021 krachte der Baum, der sich auf Privatgrund befand, auf den Boden.

Von dieser Erfahrung lässt sich Pro Natura Solothurn nicht entmutigen. Respektive: «Es ist die einzige Möglichkeit, die wir noch gesehen haben», sagt Geschäftsführerin Ariane Hausammann auf Anfrage.

«Mit der Petition wollen wir Druck aufsetzen und aufrütteln.»

Zuvor hat Pro Natura mittels einer Einsprache auf das Baugesuch versucht, die Stadt zum Umdenken zu bewegen. Als dieses abgewiesen wurde, reichte Pro Natura keine Beschwerde ein, da die Organisation nicht an einen juristischen Erfolg glaubte. Denn: Die Bäume sind nicht geschützt.

Christof Schauwecker, früherer Gemeinderat Solothurn. zvg

Dass der Ahorn respektive die sechs Bäume beim Postplatz wegsollen, hat schon mehrmals für Diskussionen gesorgt. An der Gemeinderatssitzung im April 2021 wehrte sich nebst Beat Käch auch die Fraktion der Grünen gegen das Vorhaben. Der damalige Gemeinderat Christof Schauwecker (Grüne) sagte:

«Wenn bestehende Bäume gefällt werden sollen, können wir das nicht nur nicht verstehen, sondern es tut uns weh.»

Auch an der Gemeindeversammlung gab es etwas Widerstand, bevor das Projekt letztlich von einer Mehrheit gutgeheissen wurde. Die bestehenden Bäume zu fällen, sei widersinnig, äusserte eine Anwesende und schlug vor: «Es könnten noch locker ein paar zusätzliche Bäume zu den bestehenden Bäumen hin gepflanzt werden.»

Bild von der damaligen Gemeindeversammlung im Juni 2021, als auch der Postplatz Thema war. Hanspeter Bärtschi

Die Leiterin des Stadtbauamtes, Andrea Lenggenhager, begründete jeweils das Vorgehen. Das vorliegende Projekt funktioniere mit den bestehenden Bäumen nicht. Denn geplant ist, dass 16 Bäume nach einiger Zeit ein breites Blätterdach bilden, damit ebenfalls viel Schatten spenden sollen.

Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamts. Hanspeter Bärtschi

Zudem betonte Lenggenhager, dass die bestehenden Bäume angeschlagen seien, verwies dabei auf ein Gutachten, dass die Stadt in Auftrag gegeben hat. Die Bäume, so auch der grosse Ahorn auf dem Postplatz, seien alle im Wurzelbereich beschädigt und würden dadurch nicht mehr allzu lange leben, berichtete Lenggenhager an der Gemeindeversammlung aus diesem. «Im Gutachten wird festgehalten, dass das Pflanzen von 16 Bäumen sinnvoll ist, weil die bestehenden Bäume auch ohne Projekt zurücksterben würden.»

Pro Natura gab ebenfalls auch ein Gutachten in Auftrag. Ihr Baumpflegespezialist kam auf den gegenteiligen Schluss, dass die Bäume noch eine lange Lebenserwartung haben. Die unterschiedliche Einschätzung der beiden Experten sieht man auch hinsichtlich des grossen Spitzahorns auf dem Postplatz.

Noch ist der Postplatz ein Provisorium. Bald beginnen die Arbeiten zur Umgestaltung. Hanspeter Bärtschi

Im Gutachten von Pro Natura heisst es:

«Der Allgemeinzustand ist sehr gut. Der Baum ist vital, was anhand des Triebwachstums ersichtlich ist. Der Spitzahorn hat noch eine lange Lebenserwartung.»

In jenem der Stadt:

«Der Spitzahorn ist geschädigt und hat zahlreiche Verletzungen im Stamm- und Wurzelbereich. Er hat damit eingeschränkte Zukunftschancen.»

In diesen Tagen kehrt Beat Käch aus den Ferien zurück. Er hat bereits angekündigt, ein Transparent an besagten Ahorn aufzuhängen. «Lasst mich bitte nicht sterben», soll darauf stehen. «Damit jene, die hier vorbeispazieren, auch wissen, was passiert», so der alt Gemeinderat. «Ich bin überzeugt, es gibt einen grossen Aufschrei.»

Anna Weber vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Es ist einfach irr und wirr ein solcher Baum zu fällen, da stehe ich auch hinter Beat Kächs Leserbrief. Hoffentlich gibt es noch mehr Widerstand, eine Idee die mehr als verwerflich ist.