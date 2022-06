Stadt Solothurn Nur in der Kirche bleibt es beim Alten: Römisch-katholische Kirchgemeinde setzt auf neues Energiekonzept Die Solarpanels auf den Dächern der Gebäude der römisch-katholischen Kirchgemeinde in Solothurn symbolisieren den Startschuss für ein neues Energiekonzept. Die römisch-katholische Kirchgemeinde kommt dabei fast ganz vom Öl weg. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Bild von vor einer Woche: Die Solarpanels werden auf dem Dach des Pfarreiheims in Solothurn montiert. Im Hintergrund die Kirche St.Marien. Fabio Vonarburg

Die Ölheizung ist in die Jahre gekommen. Auch wenn sie im Moment noch funktioniert, war für die römisch-katholische Kirchgemeinde in Solothurn klar, dass eine neue Lösung her muss. Und dass man dabei gleich das ganze Energiekonzept überdenken und die Dächer etwa für die Produktion von Solarstrom nutzen will.