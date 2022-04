Solothurn: Widerstand gegen das überarbeitete Parkplatzreglement

Stadt Solothurn Neuer Anlauf, erneute Bruchlandung? Trotz Überarbeitung gibt es schon wieder Widerstand gegen das Parkplatzreglement 2020 scheiterte das Parkplatzreglement an der Gemeindeversammlung. Nun ist eine neue Version im Solothurner Gemeinderat traktandiert und es soll anders kommen. Wirklich? Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Das Parkplatzreglement gibt weiter zu reden. SZ

Wäre es eine Fernsehserie, würde jetzt die zweite Staffel starten. Wohl sehnlichst erwartet von jenen, die gerne Polit-Gstürm haben. Das Parkplatzreglement nimmt in der Stadt Solothurn einen neuen Anlauf und ist für die Gemeinderatssitzung von kommender Woche traktandiert.

Das Reglement, das derzeit aus dem Jahr 1984 stammt, regelt die Möglichkeiten und die Pflichten bei der Erstellung von Parkplätzen auf privatem Grund. Beispiel: Wenn man ein Mehrfamilienhaus baut, entnimmt man dem Regelwerk, wie viele Parkplätze das Minimum sind.

Kommt es nun zu einer Änderung des Reglements, dann hat das keinen Einfluss auf bereits erstellte private Parkplätze, sofern die Nutzung, welche dieser Parkierung zusteht, nicht aufgehoben oder geändert wird.

Viele werden sich erinnern: Im Jahr 2020 erlitt die Revision des Reglements eine Bruchlandung. Die Gemeindeversammlung trat gar nicht darauf ein. Viele der Anwesenden waren sogar nur gekommen, um sich gegen das Parkplatzreglement auszusprechen.

Im Vorfeld der Versammlung wurde sogar eigens ein Komitee gegründet, das sich dagegen aussprach. «Parkplatzreglement Nein» lancierte ein Flugblatt in Gestalt eines Parkverbots, das die Einwohnerinnen und Einwohner in ihren Briefkästen antrafen.

Widerstand ist angekündigt

Zurück in die Gegenwart: Dass das Geschäft nun im zweiten Anlauf diskussionslos durchgewunken wird, ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Es zeichnet sich erneut grosser Widerstand ab, obwohl die Version von 2020 überarbeitet wurde.

Auf Widerstand deutet bereits die Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses, der das Reglement vorberaten hat. Zu jedem Antrag von Seiten des Stadtbauamtes hatte der Ausschuss Änderungsvorschläge.

Im Gemeinderat ist der Widerstand bereits angekündigt. Die FDP will sich für eine Rückweisung einsetzen. Das hat man an der Fraktionssitzung beschlossen. Ebenso unglücklich ist das «Komitee Parkplatzreglement Nein». Dieses hatte wenige Tage nach der Gemeindeversammlung 2020 betont, man erwarte, dass das Geschäft nun für Jahre vom Tisch sei und nicht in leicht abgeänderter Form wiederkomme.

Mit Erstaunen habe man zur Kenntnis genommen, dass das Reglement wieder auf dem Tisch sei, sagt Urs Unterlerchner, Mitglied im Komitee und FDP-Gemeinderat. Er betont, dass der Beschluss der Gemeindeversammlung klar war. Dass diese das Geschäft nicht etwa zurückgewiesen hätte, sondern gar nicht darauf eingetreten sei. Unterlerchner:

«Es entspricht nicht dem, was abgemacht war.»

Unterlerchner fügt an: «Ich bin auch überrascht, dass nun plötzlich viel Neues im Reglement drinsteht, das bislang noch nie ein Thema war.» Damit meint er etwa, dass gemäss Entwurf Private künftig verpflichtet werden könnten, ihre Kunden- und Besucher-Parkplätze zu bewirtschaften und Gebühren zu erheben – sofern es sich um eine Parkierungsanlage mit mindestens 20 Parkplätzen handelt.

Was sich weiter ändern würde

Dieser Paragraf war auch einer der beiden, welche die Mehrheit des Ausschusses nicht goutierte. Zum anderen stellte sich der Ausschuss gegen die Idee, dass im Reglement künftig festgehalten ist, dass beim Bau von Mehrfamilienhäusern und Überbauungen ab zehn Parkplätzen festgehalten werden kann, dass die Parkplätze ganz oder zum Teil in Tiefgaragen angelegt werden müssen. Eine ähnliche Regel gibt es schon heute, bezieht sich aber auf keine konkrete Zahl Parkplätze.

Im Gegensatz zur Version aus dem Jahr 2020 hat man das Konzept mit Reduktionsfaktoren über Bord geworfen. Dieses wurde von der zuständigen Kommission als Hauptfaktor identifiziert, warum es an der Gemeindeversammlung zur Ablehnung kam. Neu will man sich an einem Richtwert orientieren, wie viele Parkplätze nötig sind.

Weiterhin ein Bestreben bei der Überarbeitung des Reglements war es, dass die Möglichkeit von autofreien Quartieren geregelt ist. Ein Punkt mit dem die Gegner des Reglements einverstanden sind. Für eine Teilrevision, die sich auf die Schaffung einer Rechtsgrundlage für verkehrsarme oder verkehrsfreie Siedlungen beschränkt, würde man selbstverständlich Hand bieten, so Unterlerchner.

