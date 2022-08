Solothurn: Regio Energie soll Teil des Gewinns ausschütten

Stadt Solothurn Neue vorgeschlagene Eignerstrategie hat es in sich: Regio Energie Solothurn soll jeweils 25 Prozent ihres Jahresgewinns ausschütten Im zweiten Anlauf soll es klappen. Am Dienstag berät der Gemeinderat über die zweite Version einer Eignerstrategie für die Regio Energie Solothurn. Spannend sind vor allem die wirtschaftlichen Vorgaben. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Die Regio Energie Solothurn soll eine Eignerstrategie erhalten. Bild: Hanspeter Bärtschi (5. Dezember 2017)

Was nach einem weiteren Papier klingt, das im Aktenschrank verschwindet und schnell vergessen geht, hat es in sich. Die zweite Version der Eignerstrategie für die Regio Energie Solothurn liegt nun auf dem Tisch, nachdem der erste Entwurf vor einem Jahr einer Mehrheit des Gemeinderats nicht gefiel und dieser in der Folge zur Überarbeitung zurückgewiesen wurde.

In der nun vorliegenden Eignerstrategie fällt vor allem ein Punkt sofort ins Auge, der in einer Sitzung des zuständigen Ausschusses als «Paradigmawechsel» bezeichnet wurde, wie im Protokoll festgehalten ist. Und zwar geht es um die wirtschaftlichen Vorgaben, welche die Stadt Solothurn an die Regio Energie Solothurn stellt, die zu 100 Prozent in ihrem Besitz ist.

Neu soll das Energieunternehmen jährlich die Stadt an ihrem Gewinn beteiligen. Die Regel soll die Abgabe von 25 Prozent des jeweils erwirtschafteten Jahresgewinns sein, wie in der Eignerstrategie festgehalten ist, über die der Gemeinderat in der kommenden Sitzung vom Dienstag berät. Wobei die 25 Prozent Gewinnbeteiligung nicht fix ist. Der Verwaltungsrat der Regio Energie kann jederzeit auch einen anders lautenden Antrag stellen, über den der Gemeinderat jeweils im Rahmen der Rechnungsabnahme entscheiden wird.

Die wirtschaftlichen Vorgaben seien im Vergleich zur ersten Version ziemlich geschärft worden, ist im Sitzungsprotokoll des Ausschusses festgehalten. «Ein Paradigmawechsel stellt zweifellos die vorgesehene Gewinnausschüttung dar», der intensiv diskutiert worden sei. Denn die Geldabführung an die Stadt könne einerseits über Konzessionsabgaben gemacht werden und es könne ein variabler Gewinn ausgeschüttet werden. Auch die Höhe der Konzessionsabgabe wird aktuell verhandelt, da der Gemeinderat den Konzessionsvertrag, der noch aus dem Jahr 1993 stammte, gekündigt hat.

Rufe werden erhört

Mit der nun in der Eignerstrategie erwähnten Gewinnausschüttung werden die Rufe aus dem Gemeinderat erhört, die schon seit Jahren immer wieder erklingen und sich am über die Jahre stark gestiegenen Eigenkapital der Regio Energie stören. Die neue Abgabe wird diese Entwicklung wohl abbremsen. Im Sitzungsprotokoll ist die Rede davon, dass die 25 Prozent des erwirtschafteten Jahresgewinnes ein guter Kompromiss sei, «und insbesondere wird dadurch auch weiterhin die Investitionsfähigkeit der Regio Energie Solothurn gewährleistet sein».

Was bedeutet diese Gewinnausschüttung für die Stadt Solothurn finanziell? Dazu einen Blick zurück in die vergangenen Jahre. 2020 erzielte die Regio Energie ein Jahresergebnis von 5,8 Mio. Franken, 2021 von 4,4 Mio. Franken. Der Gewinnausschüttung von 25 Prozent hätten somit zirka 1,45 Mio. Franken und 1,1 Mio. Franken entsprochen. Einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen, soll aber weiterhin nicht das Ziel des Unternehmens sein, wie ebenfalls in der Strategie festgehalten ist: Der Fokus liege klar auf der positiven Weiterentwicklung des Unternehmens und nicht auf der kurz- und mittelfristigen Gewinnmaximierung.

Politik an Ausarbeitung beteiligt

Nebst der Gewinnausschüttung gibt es im Vergleich zur ersten Version neue oder detailliertere Vorgaben zur Informationspolitik und Transparenz gegenüber den politisch zuständigen Gremien. Und wie schon in der ersten Version gibt es auch etwa gesellschaftliche und ökologische Zielvorgaben. Zum Beispiel:

«Investition in Energieproduktionsanlagen erfolgen hauptsächlich in solche zur Produktion erneuerbarer Energie.»

Die jetzige Version der Eignerstrategie hat gute Chancen, vom Gemeinderat genehmigt zu werden und somit per 23. August in Kraft zu treten. Schon nur, weil dieses Mal die politischen Fraktionen an der Ausarbeitung im Rahmen einer Arbeitsgruppe beteiligt waren, welche die vorliegende Eignerstrategie einstimmig beschloss. Die erste Version stammte aus der Feder des Verwaltungsrates der Regio Energie.

