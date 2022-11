Solothurn: Motion fordert den Bau von klimaneutralen Quartieren

Stadt Solothurn Mit Weitblick im Weitblick bauen: Früherer Gemeinderat fordert den Bau von klimaneutralen Quartieren Paul Koschmann (SP) hat an der letzten Gemeindeversammlung eine Motion eingereicht. Diese fordert, dass im Weitblick nur klimaneutrale Bauprojekte zugelassen werden. Am Dienstag diskutiert der Gemeinderat über den Vorschlag. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.11.2022, 20.00 Uhr

Derzeit läuft im Gebiet Weitblick die Sanierung des Stadtmistes. Hans Peter Schläfli

Feldheim in Deutschland ist eine Sensation: Bereits seit 2010 gilt das Dorf mit 130 Einwohnerinnen und Einwohnern als klimaneutral. Durch die derzeitige Energieknappheit ist das mediale Interesse an Feldheim wieder gewachsen. Denn die Krise geht am Dorf vorbei, das energieautark ist. Nebst einem Solarpark produzieren auch 55 Windenergieräder Strom und versorgen damit über 65'000 Haushalte.

Klar, Feldheim ist ein Extrembeispiel. Doch auch in der Schweiz gibt es Beispiele, dass klimaneutrale Überbauungen möglich sind. Wie etwa das Projekt «Am Aawasser» in Buochs im Kanton Nidwalden. Diese CO 2 -neutral konzipierte Überbauung hat einen Autarkiegrad von 90 Prozent «und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Energiewende», schreiben die Initianten.

Pflicht zu klimaneutralen Bauprojekten

Geht es nach dem früheren SP-Gemeinderat Klaus Koschmann, gibt es in Zukunft auch auf dem Weitblick-Areal solche CO 2 -neutralen Überbauungen. Dazu hat er an der letzten Gemeindeversammlung eine entsprechende Motion eingereicht, die am Dienstag im Gemeinderat diskutiert wird.

Darin fordert er, dass die Stadt im ihr gehörenden Weitblick-Areal dafür sorgt, «dass dort ein klimaneutraler Gebäudepark beziehungsweise ein ganzes klimaneutrales Quartier entsteht». Zu erreichen sei dies, indem dort Boden nur dann abgegeben wird, wenn die Bauherrschaft klimaneutrale Bauprojekte vorlege.

Koschmann hält fest: «Mit einem solchen 2050-kompatiblen Weitblick-Areal hätte die Stadt – neben dem Hybridwerk der Regio Energie Solothurn – einen weiteren energetischen Leuchtturm mit grosser Vorbildwirkung und würde zudem einen weiteren grossen Schritt hin zum angestrebten Energiestadt-Label Gold machen.»

Fast die Hälfte des heutigen Endenergiebedarfs in der Schweiz entfalle auf den Betrieb von Gebäuden, ein grosser Teil davon auf das Heizen mit Erdgas und Öl, schreibt Koschmann in der Begründung seiner Motion. Bis Ende 2050 müsse das Heizen oder Kühlen mit fossilen Energieträgern sowieso enden. Der frühere SP-Gemeinderat nimmt damit darauf Bezug, dass die Schweiz sich zum Ziel gesetzt hat, Treibhausgasemissionen bis dahin auf null zu reduzieren. Klaus Koschmann:

«Deshalb sollten bereits heute keine Gebäude mehr neu gebaut werden, welche nicht vollständig klimaneutral sind.»

Fernwärme hält Motionär nicht für die optimale Lösung

Im Weitblick-Areal ist die Versorgung mit Fernwärme aus der Kebag geplant. Nicht die ideale Lösung, findet Koschmann. Wegen der langen Zuleitung sei dies sehr teuer und ohne CO 2 -Abscheidung direkt bei der Kebag zumindest suboptimal. «Wegen der hohen Anschlussdichte ist eine Fernwärmeversorgung im bereits gebauten Stadtbereich wirtschaftlich eh sinnvoller als bei der etappenweisen Überbauung des Weitblick-Areals», schreibt er im Vorstoss weiter.

Seine präferierte Lösung: wärmeautarke Häuser. Solche zu bauen sei heute kein Problem mehr. «Sei es durch Nutzung der Solarwärme oder sei es dadurch, dass durch entsprechende Bauweise überhaupt keine Heizung nötig ist, weil die Hausbewohnenden und ihre Aktivitäten genügend Wärmeenergie produzieren.»

Einige Entscheide wurden bereits gefällt

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold empfiehlt in ihrer Stellungnahme, die Motion als nicht erheblich zu erklären. Dies begründet sie etwa mit bereits gefällten Entscheiden. So hat die Gemeindeversammlung die Erschliessung des Weitblicks mit Fernwärme bereits im Dezember 2015 beschlossen. In der Folge hat die Regio Energie bereits die Fernwärmeleitung von der Wengistrasse via Hermesbühlstrasse bis zur Gibelinstrasse realisiert. Es fehlt einzig die Verbindung zum Hubstandort auf der Rossallmend.

Zudem findet die Stadtpräsidentin die Fernwärme immer noch die beste Lösung: «Die Fernwärmeerschliessung für den Weitblick bringt den grössten gesamtheitlichen Nutzen», schreibt sie. «Für das grosse zusammenhängende Areal macht der Ansatz mit einer Netzlösung mehr Sinn als Einzellösungen pro Gebäude.»

Weiter betont Stefanie Ingold, dass die Stadt die Erreichung der Ziele der 2000-Wattgesellschaft verfolgt. Das heisst: Bis ins Jahr 2050 will man null energiebedingte Treibhausgasemissionen, eine zu 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung und der Primärenergieverbrauch pro Person auf 2000 Watt senken. Auch im Weitblick verfolge man konsequent diese Ziele, mit den dabei zur Verfügung stehenden Instrumenten – Energiekonzept, Rahmengestaltungsplan und Vergabekriterien.

