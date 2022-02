Solothurner Restaurant Safran spricht über Uber Eats und Just Eat

Stadt Solothurn Lieferdienst-Plattformen ringen in Solothurn um Marktanteile: Vor allem Uber Eats tut sich schwer Durch die Pandemie ist Essen-Auslieferung für die Restaurants sehr wichtig geworden. Die Lieferdienst-Plattformen sind aber nicht nur ein Segen. Der Gewinn sei sehr gering, sagt etwa der Inhaber des Restaurants Safran in Solothurn. Judith Frei Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsführer des Restaurants Safran, Saleem Alvi, benützte Just Eat und Uber Eats. Hanspeter Bärtschi

Vor 15 Jahren gründeten zwei findige HSG-Studenten die Lieferdienstplattform eat.ch. Noch im selben Jahr meldete sich das erste Restaurant in Solothurn auf dieser Plattform an. Zwischenzeitlich wurde das Unternehmen zur Tochtergesellschaft des britischen Anbieters Just Eat, im Frühling letzten Jahres wurde der Namenswechsel zu Just Eat vollzogen.

Das Prinzip dieser Dienstleistungsplattform ist einfach und hat den Nerv der Zeit getroffen: Die Restaurants melden sich auf diesen Plattformen an. Diese stellen ihnen die digitale Infrastruktur zur Verfügung. Mittels eines Geräts, das sie von den Plattformen erhalten haben, können die Restaurants die Bestellungen verwalten.

Zu Hause können Hungrige, ohne zu telefonieren, ihre massgeschneiderten Bestellungen online aufgeben, das Restaurant liefert das Essen vor die Haustüre. Nur in grösseren Städten in der Schweiz hat der Essenslieferdienst eine Kurierflotte.

Heute sind bei Just Eat schweizweit 4500 Restaurants angemeldet, im Kanton Solothurn sind es 150 Restaurant, in der Stadt sind es über 40. Mit diesen Zahlen ist das Unternehmen zufrieden: Der Anbieter erklärt:

«Wir haben auch im Kanton Solothurn ein dynamisches Wachstum verzeichnet.»

Seit letztem Jahr versucht auch der amerikanische Anbieter Uber Eats, in Solothurn Fuss zu fassen. Die Dienstleistung gleicht derjenigen von Just Eat, auch Uber Eats hat keine eigene Lieferdienstflotte.

Ein Blick auf die Plattform zeigt: Bis jetzt sind lediglich zehn Restaurants angemeldet. Das Unternehmen geht nun aktiv auf die Restaurants zu, um sie von ihrer Plattform zu überzeugen, erklärt die Medienverantwortliche Luisa Elster:

«Unser Ziel ist es, in allen Städten, so auch in Solothurn, eine grosse und vielfältige Auswahl an Restaurants für die lokalen Kunden anzubieten.»

Saleem Alvi ist der Geschäftsführer des indischen Caffé Restaurant Safran, das sein Essen auf beiden Plattformen anbietet. Bei Just Eat ist er schon lange dabei, bei Uber Eats seit letztem Jahr. Der Löwenanteil der Bestellungen kommt noch über Just Eat hinein.

Nachfragen bei anderen Restaurants zeigen, dass dies bei allen ähnlich aussieht. Dabei werden die gleichen Aspekte bemängelt: «Das Gerät von Uber Eats ist schwierig zu bedienen. Wir hören auch von vielen Gästen, dass die Anwendung der App kompliziert ist», erklärt Alvi. Zudem gehen regelmässig mysteriöse Anrufe aus New York auf dem Gerät ein.

«Wir beobachten einen Kampf um Marktanteile»

Dass Uber Eats wenig Anklang findet, diese Einschätzung teilt Luisa Elster nicht. Das Geschäft in der Schweiz sei in den letzten Monaten und Jahren deutlich gewachsen. Vor der Pandemie hatte die Plattform gerade 1000 Restaurants. Zurzeit arbeite man schweizweit mit 2500 Restaurants zusammen. Weiter: «Wir glauben, dass die Nachfrage nach unserer Plattform auch nach der Pandemie bestehen und weiter wachsen wird. Wir sehen keinen Anlass, uns aus Solothurn zurückzuziehen.»

Christine Schäfer untersucht unter anderem Food Trends am Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon. Sandra Blaser

Christine Schäfer ist Trendforscherin am Gottlieb Duttweiler Institut und beschäftigt sich unter anderem mit Essens-Lieferdiensten. Just Eat sei schon länger im Markt und habe in Solothurn deswegen gegenüber Uber Eats die Nase vorn. «Uber als Marke ist den Leuten aber ein Begriff und es kann gut sein, dass die Plattform Fuss fassen wird», sagt die Forscherin.

«Wir beobachten einen Kampf um Marktanteile», erklärt sie weiter. Die Lieferdienste würden speziell seit der Pandemie einen Boom erleben. Doch trotz wachsender Umsätze schreiben die grossen Plattformen seit Jahren Verluste. Uber Eats konnte Ende 2021 allerdings zum ersten Mal einen Gewinn verzeichnen. Die Ausgaben für Werbung und Investitionen in die Technologie seien heute noch deutlich höher als der Umsatz, der mit den Essenslieferungen erzielt werden könne, so Schäfer.

Hohe Abgaben an die Plattformen

Dieser Boom hat auch Alvi bemerkt. Durch die Pandemie sei die Auslieferung sehr wichtig geworden, viele Bestellungen seien durch Just Eat eingegangen. Für jede Lieferung, die über die Plattform abgewickelt wird, bekommen die Plattformen rund 15 Prozent Kommission. «Dabei sind aber die Mehrwertsteuern noch nicht eingerechnet», betont Saleem Alvi.

Sein Restaurant gibt es seit sieben Jahren, die letzten zwei Jahren seien sehr schwierig gewesen. Zwischenzeitlich hat Alvi den Betrieb allein gestemmt, sonst wäre es finanziell knapp geworden, erklärt er. Unter der Woche sei es vorgekommen, dass er gekocht und das Essen auch selber ausgeliefert hat. Unterstützt wurde er durch seine Frau und noch eine Hilfskraft. «Erfolg kommt nicht vom Herumsitzen», kommentiert er seinen Arbeitseinsatz. Weiter erklärt Alvi:

«Auch wenn wir viel Umsatz machen, ist der Gewinn durch die vielen Abgaben sehr gering.»

Neben den Kommissionen koste das Ausliefern, auch wenn er die Lieferungen selber macht, die Benzinkosten bleiben so oder so. Die hohen Ausgaben seien während der Pandemie ein grosses Problem. Für die Härtefallgelder sei aber der Umsatz massgebend. Bei viel Umsatz und wenig Gewinn sei das aber problematisch, die Unterstützungsgelder fehlen.

Auf die Plattform verzichten will der Geschäftsführer aber nicht: «Wir erreichen durch Just Eat sehr viele Menschen.» Wäre er nicht auf der Plattform präsent, hätte er viel weniger Umsatz. Zudem: Die Onlinewerbung werde durch den Liefergiganten gemacht und auch das Buchungssystem wird von ihnen unterhalten.

