Thomas Henzi: Das ist der neue Chef Werkhof in Solothurn

Stadt Solothurn «Ich habe einen Traumjob»: Das sagt der neue Chef Werkhof Thomas Henzi Der ehemalige Bauführer hat vor knapp vier Monaten den Werkhof übernommen. Er schildert seine ersten Eindrücke des Betriebs und sagt, was er als Erstes ändern will. Judith Frei Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Der neue Chef Werkhof Thomas Henzi vor dem Werkhof beim Baseltor. Hanspeter Bärtschi

Seit Anfang April ist Thomas Henzi der neue Chef des Werkhofs Solothurn. Er hat den Job von Patrick Schärer übernommen, der nach über zehn Jahren auf diesem Posten zurück in die Privatwirtschaft wechselte. Henzi ging genau den anderen Weg: Für beinahe 20 Jahre hat er beim Solothurner Bauunternehmen Sterki Bau AG gearbeitet. Jetzt wechselt er in die Verwaltung.

«Ich habe jetzt einen Traumjob», sagt Henzi. Die Arbeit im Werkhof sei abwechslungsreich und vielseitig. Schon jetzt weiss er: Einen Schwerpunkt will er bei der Führung seines 40-köpfigen Teams legen. Für einen gut funktionierenden Betrieb sei es zentral, dass sich das Team weiterhin wohlfühlt.

Schon von Anfang an hat er frappierende kulturelle Unterschiede im Umgang mit Mitarbeitenden zwischen dem Bau und dem Werkhof festgestellt. Die Arbeitsweise auf dem Bau sei knallhart, die Leistung stehe über allem. «Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das ist auch auf dem Bau spürbar», sagt er nüchtern.

Im Werkhof werde ohne übermässigen Druck hart gearbeitet. Die Männer werden nicht nur gefordert, sondern auch gefördert und die Stimmung im Team sei sehr gut. «Wenn die Leute gerne am Morgen zur Arbeit kommen, dann denken sie auch mit und bringen neue Ideen ein», ist er überzeugt.

Noch gibt es im Betrieb für den 44-Jährigen viel zu lernen. Die ganze Stadtgärtnerei ist für den ehemaligen Bauführer noch Neuland. Gegenwärtig macht er eine Weiterbildung und lernt mehr über die Biodiversität.

Gewisse Problemfelder hat er schon ausgemacht: «Die Hitze wird uns in Zukunft immer mehr beschäftigen.» Das sei im Pflanzenbereich ein Thema, es müssen immer mehr hitzeresistente Pflanzen eingesetzt werden. Auch die Mitarbeitenden spüren die extreme Hitze. Für nächsten Sommer will ihr neuer Chef ein Konzept erarbeiten, indem mögliche Arbeitsabläufe und Arbeitszeiten entsprechend den sommerlichen Temperaturen angepasst werden.

Ein weiteres Problem seien die über die Stadt verteilten Standorte des Werkhofs, was auch schon sein Vorgänger kritisierte. Durch diese würde man Zeit verlieren. «Es ist nicht ideal, dass man nicht direkt mit der Maschine losfahren kann, sondern sie zuerst an einem anderen Standort holen muss», sagt er. Doch es scheint ihm, dass man sich mit der Situation arrangiert habe. Ob die Stadt Kapazität hat, neben den vielen anderen Bauprojekten zeitnahe dieses Problem anzugehen, das bezweifelt er.

Bevor er weitere Änderungen vornimmt, will er die Belegschaft und Arbeitsabläufe besser kennen lernen. «Ich habe einen gut funktionierenden Betrieb übernommen», stellt er jetzt schon fest.

Ein Mann für's Praktische

Für politische Diskussionen interessiert er sich weniger. Viel lieber packt er gleich an. Schon während der Lehre als Hochbauzeichner hat er bemerkt, dass er nicht den ganzen Tag im Büro vor einem Computer verbringen kann.

Konsequenterweise hat er nach Abschluss eine Lehre als Maurer angehängt. Später wurde er Vorarbeiter, für zehn Jahre war er Polier und ganz zum Schluss für zwei Jahre Bauführer – alles im gleichen Betrieb. Bis jetzt vermisse er den Bau nicht, obwohl:

«Es ist toll zu sehen, wie etwas entsteht. Zuerst hat man ein leeres Feld und zum Schluss steht ein Haus.»

Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Rüttenen. Dort ist er schon seit seiner Kindheit zu Hause. «Ich bin nicht viel herumgekommen. Aber hier in Solothurn vermisse ich nichts – die wunderschöne Altstadt, die Aare, die ruhige Lage und doch zentral – was will man noch mehr», sagt er strahlend.

Im Ausland hat er Arbeitserfahrung gesammelt: Als 23-Jähriger war er für ein halbes Jahr als Projektleiter mit Swisscoy im Kosovo. In der Nähe von Prizren hat er Brücken gebaut. Oder Leistungen für andere Streitkräfte erbracht, wie Erschliessungen und Fundamente für deren Zeltlager gebaut.

Doch jetzt hat Henzi keine Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen: In grossen Schritten kommen gleich zwei grosse Anlässe in der Stadt auf ihn zu. Zum einen das Open Air auf der St.-Ursen-Treppe und die Heso. Der erste Anlass ist eine besondere Herausforderung für den Werkhof. Nach dem Konzert vom Freitag muss die Altstadt wieder picobello sauber sein für den Samstagsmäret.

