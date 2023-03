Kein Stadtfest dieses Jahr in der Solothurner Altstadt

Märetfescht-Nachfolge Grosse Enttäuschung: Auch diesen Sommer gibt es kein Stadtfest in der Solothurner Altstadt Die Nachfolgeveranstaltung des Märetfeschts findet dieses Jahr noch nicht statt. Um ein Stadtfest auf die Beine stellen zu können, brauche man mehr Vorbereitungszeit, sagen die Organisatoren. Judith Frei 09.03.2023, 11.00 Uhr

Die Wiedergeburt des Märetfeschts lässt ein weiteres Jahr auf sich warten. Oliver Menge (2018)

Vergangenes Jahr wurde das Märetfescht zum dritten Mal abgesagt. Zugleich wurde verkündet: Das Fest wird so nie mehr stattfinden, man müsse das Konzept überdenken. So bald wie möglich solle es ein neues Fest in der Stadt geben. Die Hoffnung war, dass man schon dieses Jahr das neue Fest durchführen kann. Doch jetzt wird bekannt: Daraus wird nichts.