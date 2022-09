Schon heute können Bestattungen in der Abteilung Friedhain unter Gemeinschaftsbäumen erfolgen. Die Bestattung bei diesen Baumgräbern erfolgt ausschliesslich in Aschenurnen aus leicht abbaubarem Material wie Holz. Pro Baum sind maximal zwölf Urnenbeisetzungen zugelassen.

Die Kosten pro Grabplatz im Friedhain sind mit 750 Franken gleich hoch wie diejenigen der Urnengemeinschaftsanlage. Es besteht die Möglichkeit, den Namen und Vornamen der verstorbenen und im Friedhain bestatteten Personen an einem zentralen Platz unter dem Todesjahr mit Namensschriftzügen aus Bronze aufzuführen. Diese Kosten belaufen sich auf 1250 Franken.